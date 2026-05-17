Sanchez: Ne znam trebam li biti zadovoljan. Kup nas je iscrpio

Piše Jakov Drobnjak,
Bila je vrlo podjednaka utakmica, pogotovo kada smo imali jednak broj igrača na terenu. Istra je bila nešto odmornija i svježija, s obzirom na to da su imali više vremena za pripremu, rekao je trener Rijeke

Rijeka je u zadnjoj utakmici 35. kola preživjela gostovanje u Puli protiv Istre. Završilo je 0-0, ali je Istra imala više opasnih prilika, a od 57. i igrača više jer je Christian Legbo dobio izravan crveni karton zbog starta na Lončaru. Toni Fruk igrao je od prve minute iako je bio prvotno na klupi, a zamijenio je Dantasa. Victor Sanchez komentirao je utakmicu za MAXSport.

- Ne znam trebam li biti zadovoljan ili ne. Igrači su odigrali hrabro do kraja, a mogli smo i slaviti. Moram čestitati igračima, koji su već umorni, pogotovo nakon vrlo teškog dvoboja u finalu Kupa koji nas je jako iscrpio - rekao je pa naglasio kako je Istra imala više vremena za pripremu:

- Bila je vrlo podjednaka utakmica, pogotovo kada smo imali jednak broj igrača na terenu. Istra je bila nešto odmornija i svježija, s obzirom na to da su imali više vremena za pripremu.

Govorio je i o Dantasu koji je trebao početi utakmicu, a onda i o Armadi

- Njegova je ozljeda posljedica duge sezone. Imao je probleme s petom tijekom zagrijavanja i rekao mi je da želi igrati, ali nismo htjeli riskirati. I Oreč je imao sitne probleme, kao i Fruk od prije, a danas je opet bio na sjajnoj razini. Ozljede se događaju kada igrate velik broj utakmica. Navijači? Ne znam što se dogodilo s navijačima. Rečeno mi je da je bilo problema s policijom i ja im ovim putem šaljem podršku. Žao nam je što nisu bili s nama do kraja susreta.

Nakon njega, došao je i trener Istre Krešimir Režić.

- Nismo razmišljali o bodu, već o kvalitetnoj izvedbi i o nastavku dobrog niza. Pogotovo nakon crvenog kartona, kada smo još više očekivali. Crveni karton nam je trebao donijeti više, ali bili smo nekako opterećeni time da što prije dođemo do prilike. Srljali smo previše - kazao je pa se osvrnuo na zadnje kolo. Moramo dati sve od sebe i, kao profesionalci, ne smijemo pričati o motivaciji. Želimo biti na ovoj razini, neovisno o tome što utakmica nosi - rekao je.

