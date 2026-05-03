Sanchez o motivaciji i problemu Rijeke: 'Događalo se to i meni'. Gojak: Vešović? Nije me vidio...

Victor Sanchez napokon je mogao odahnuti, nakon četiri utakmice bez pobjede Rijeka je na Maksimiru svladala Lokomotivu 3-0 i ostvarila vjerojatno ključnu pobjedu u borbi za Europu, sad petoplasiranim lokosima tri kola prije kraja bježi pet bodova.

- Jako važna pobjeda za nas. Igrali smo protiv momčadi koja je igrala jako dobro zadnjih tjedana, a to je bila i borba za europska natjecanja. Dobra izvedba naših igrača, dobar borbeni duh i to me čini sretnim.

Dva gola zabio je Daniel Adu-Adjei, nakon dvije utakmice bez gola Rijeka je sad zabila tri. Treći je utrpao Merveil Ndockyt.

- Govorili smo o tome i u svlačionici. Kad pogodiš prečku pa lopta ode van, i to se može dogoditi, i meni se događalo u Španjolskoj kad sam igrao s velikim napadačima. Danas sam sretan zbog Daniela kojemu se otvorilo, važan je za ovu momčad. Vratio se Fruk? Plan je da ga što prije vratimo na 100 posto. Sad je na dobrom putu, dobivat će još veću minutažu - rekao je Španjolac za MAXSport.

Amer Gojak ubilježio je asistencije za drugi i treći gol.

- Vratilo nam se to iz prijašnjih utakmica, ušlo nam je sve što smo pucali po golu. Drago nam je, uzeli smo tri boda, trebamo ovako nastaviti i pobijediti sve do kraja. Slabiji napadači? Na Adu-Adjeija je možda malo utjecalo, ali mi mu dajemo podršku, dobro je za njega i njegovo samopouzdanje da tako nastavi. Očekivali smo ovakvu utakmicu, znali smo po što smo došli i to smo ostvarili. Toni se vratio nakon ozljede, znamo što on znači i što može doprinijeti, sretni smo zbog toga. Iduća utakmica Vukovar, treba pobijediti i onda finale.

Što se dogodilo u sudaru s Markom Vešovićem početkom drugog poluvremena, kad je dobio udarac u vrat, a trener Sanchez zbog toga izgubio živce?

- Nije me vidio, došao sam mu iza leđa i nije bilo namjere s njegove strane. Na kraju se sve završilo fer i korektno, što je najvažnije - zaključio je bosanskohercegovački veznjak.

U odsustvu trenera Nikice Jelavića, koji se oporavlja od operacije koljena, iz tabora Lokomotive utakmicu je komentirao njegov pomoćnik Mate Maleš, bivši nogometaš Rijeke.

- Nismo dobro otvorili utakmicu, Rijeka je bila puno bolja i kvalitetnija momčad. Ovim putem im čestitam na tri boda. Dosta smo loše djelovali, nismo imali toliko energije. Ideja utakmice bila je da budemo defenzivno orijentirani i pokušati iznenaditi tranzicija, nismo uspjeli. Rijeka je bila toliko dobro pripremljena da nismo imali rješenja. U poluvremenu smo pokušali dobiti čvrstinu i agresiju jer je Rijeka dosta dobro čuvala našeg Subotića, radila visoki pritisak pa nas je iznenadila. Kad bismo mi uspjeli izaći, dizali su duge lopte. Probali smo i s dvije špice, ali jednostavno nije išlo - rekao je.

Nezadovoljan je i kapetan domaćina Denis Kolinger.

- Danas nismo bili pravi, rezultat je možda malo previsok, nije to tako trebalo biti. Iskoristili su neke naše pogreške, znali smo da će svaku sitnicu kazniti. Da smo zabili tu šansu Vešovića za 2-1, možda smo se mogli vratiti, ali nismo bili pravi. Rijeka je zasluženo pobijedila. Imamo još tri utakmice do kraja. Kad četiri kola prije kraja igraš s Rijekom doma za četvrto mjesto, to dovoljno govori o ovoj sezoni. Ali odradit ćemo još te tri utakmice i vidjeti gdje će nas to dovesti.