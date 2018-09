Sandra: Novi sustav natjecanja je nepravedan, borila sam se...

Unatoč dominaciji tijekom cijele sezone, Sandru Perković je novi sustav bodovanja u finalu Dijamantne lige ostavio bez sedmog dijamanta na ovom natjecanju.

Prijašnjih godina u Dijamantnoj ligi su se bodovi od prethodnih mitinga zbrajali s finalom, ali od ove godine to više nije tako. Bodovi od prije se brišu, a s njima i sav trud i rad atletičara koji su davali sve od sebe kroz cijelu sezonu.

Peterostruka europska, dvostruka svjetska te olimpijska pobjednica ostala je iznenađena načinom na koji je završila tek na trećem mjestu pa je svoje nezadovoljstvo novim sustavom javno izrazila:

- Nije bilo kako smo svi očekivali i priželjkivali. Sezona je bila dosta duga, ovo je samo jedno natjecanje u nizu, dala sam sve od sebe, trudila se, borila se do zadnjeg hica, ali jednostavno tijelo nije dalo koliko god da je glava željela. Europsko prvenstvo u Berlinu ostavilo je traga, a i duga sezona.

Foto: FRANCOIS LENOIR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

I iako je ove godine trijumfirala na sva četiri prethodna mitinga (u Dohi, Rimu, Parizu i Londonu) u Dijamantnoj ligi, u finalu nije uspjela 'staviti točku na i'.

- Doista je ovaj sistem Dijamantne lige nepravedan, ali takva su pravila, to je sport. Od nijednog svog poraza nisam se vratila gora, uvijek sam se vraćala bolja, mislim da sam naviknula sebe i sve oko sebe samo na pobjede, daleke hice i velike rezultate, ali i ja sam čovjek od krvi i mesa, i ja svaki dan prolazim uspone i padove i samo moj tim i ja znamo kako je meni bilo zadnjih sedam dana. Meni je najbitnije da sam ja uspjela doći u Bruxelles na Dijamantnu ligu, koliko god zdravstveno nisam stabilna, pokušala sam se boriti za taj sedmi trofej, koji je nažalost iskliznuo iz ruku. Ali, moram reći da ja nisam danas izgubila na nekim velikim daljinama. Ja sam danas izgubila samo od sebe, jer je 65 metara bilo dovoljno za osvajanje trofeja. Imala sam to danas u rukama, ali jednostavno nisam mogla to do kraja izvesti - izjavila je Sandra za HRT nakon finala.

OH. MY. WORD! 😱 Six time #DiamondTrophy winner @PerkovicSandra has been dethroned! Make way for the new winner Yaime Pérez, who takes it with a superb final throw of 65.00m!



💻📱Live updates➡️ https://t.co/fOGBY0O3HS … #DiamondLeague #DLFinal #BrusselsDL pic.twitter.com/zRQhjshOXz