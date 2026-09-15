Sankcije u Engleskoj: VAR suci suspendirani nakon derbija

Engleski mediji još uvijek bruje o derbiju Manchestera koji se u nedjelju igrao na old Traffordu. Pobjeda u derbiju (1-0) pripala je Manchester Cityju kontroverznim golom Erlinga Haalanda u 60. minuti, a Norvežaninu je za pobjednički gol asistirao hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol. Nekoliko dana nakon utakmice odlučeno je da su VAR suci utakmice Matt Donohue i Blake Antrobus suspendirani zbog niza loših odluka i propusta.

Najkontroverznija situacija bio je upravo Haalandov gol. Glavni sudac susreta Michael Oliver dugo je pregledavao situaciju i moguće zaleđe. Haaland je na prvu djelovao kao da je u zaleđu, zbog čega je gol poništen. Nakon aktivacije VAR-a, utvrđeno je da je gol regularan, a da je Haaland bio u dozvoljenoj poziciji.

Foto: Jason Cairnduff

Spomenuti VAR sudački dvojac fokusirao se je li Enzo Fernandez koji je bio u zaleđu dirao loptu. Zanemarili su njegov utjecaj na igru koji je bio očit, prema tumačenju glavne sudačke organizacije. Upravo se zbog tog razloga Haalandov gol morao poništiti.

No, osim što je oštećen United, naknadna analiza pokazala je da je i City zakinut kod isključenja Phila Fodena. Zvijezda 'građana' udarila je kapetana Uniteda Bruna Fernandesa, ali tom je incidentu prethodio Portugalčev udarac prema Englezu.

Oliver je odmah pokazao na crveni karton bez da je VAR soba reagirala i signalizirala što se točno dogodilo prije udarca.

Zbog tih svih propusta, sudački VAR dvojac je suspendiran te ovog vikenda neće suditi niti jednu ligašku utakmicu u Premier ligi, a o daljnjim postupcima raspravljat će se nakon reprezentativne stanke. Ovo je prvi put ove sezone u Engleskoj da su službene osobe suspendirane zbog pogreške.