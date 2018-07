Santini: Klub me morao pustiti da gledam Hrvatsku u Moskvi!

Odlično se osjećam, sve mi sada izgleda nekako nestvarno. Nisam mogao niti zamisliti bolji početak nove belgijske avanture, baš sam sretan i zadovoljan. Nije to samo zbog pobjede, pa i tog postignutog hat-tricka, sve me se dojmilo u mom Kortrijku, rekao je u razgovoru za 24sata Ivan Santini, pa nastavio:

- Tamo sam doista proveo dvije prekrasne godine, baš sam uživao u tom klubu, ljudi su me od prvog dana prekrasno prihvatili. Evo, bilo mi je malo čudno, domaći su me fanovi lijepo dočekali, već prije utakmice skandirali su mi i navijači Kortrijka i Anderlechta, haha. I na kraju same utakmice, zaradio sam pljesak i jednih i drugih. To je čudo koliko sam im prirastao srcu, još otkada sam otišao iz Kortrijka njihovi mi navijači neprestano šalju poruke podrške putem društvenih mreža.

Hrvatski napadač baš zbog toga nije slavio golove postignute bivšem klubu...

- Ne, nisam ih želio slaviti. Prema navijačima Kortrijka osjećam veliki respekt, ne bi bilo fer da sam sada 'divljao' nakon tih golova.

OK, što može Anderlecht ove sezone? Kakve su klupske ambicije?

- Teško mi je reći što možemo, ovdje je stiglo puno novih, ali jako dobrih igrača. Sve je ispalo odlično u 1. kolu, a sigurno da ćemo iz dana u dan postajati sve bolji. Teško je pohvatati sve konce i zamisli trenera kada se stvori nova momčad, ali imamo jako puno prostora za napredak. Sviđa mi se što igramo napadački, zato sam i došao u Anderlecht.

Nogometna filozofija Anderlechta po mnogočemu se razlikuje od one bivšem vam kluba - Caena...

- Ma to je velika razlika, tu se borimo za trofeje, tamo sam se borio za ostanak u ligi. Teško je igrati u Caenu, igralo se defanzivno, pa u takvoj sredini odigrate 10-15 dvoboja godišnje bez ijedne prave prilike na utakmici. Ovdje je to puno drugačije, stalno se napada i traži gol više. Priznajem da kao napadač puno više uživam u takvoj relaciji snaga, evo već sam kod Kortrijka zabio i tri gola.

Jedan od glavnih razloga Santinijeve selidbe u Bruxelles bio je i trener - Hein Vanhaezebrouck.

- Ma on je sigurno velik razlog mog povratka u Belgiju. Znam kakav je trener, kakva je osoba, već smo uspješno surađivali. Uostalom, baš on me iz Freiburga doveo u Belgiju, bio mi trener u Kortrijku. Nikada nisam ni pomislio da bi iz Bundeslige mogao prema tako malom klubu kao što je Kortrijka, ali sam nakon razgovora s njim odlučio doći u Belgiju. Tko zna gdje bih sada bio da nisam tada došao ovdje, da sam samo stagnirao u Njemačkoj? Da, on je velik razlog mog povratka u Belgiju.

Velik je broj Hrvata kroz povijest osvajalo titulu najboljeg strijelca belgijske lige, može li nasljednik Josipa Webera, Marija Stanića, Roberta Špehara, Branka Strupara i Ivana Perišića biti - Ivan Santini?

- Haha, vidjet ćemo, pa tko zna tek smo krenuli. I u svoje dvije sezone provedene u Kortrijku sam u jednom dijelu sezone bio najbolji strijelac lige, uvijek završavao u samom vrhu ljestvice strijelaca. Ostavio sam velik trag u belgijskom nogometu, u tri godine zabio 47 golova, imao velik broj asistencija. Hvala Bogu da sam i sada nastavio tim putem, a nitko sretniji od mene budem li nasljednik ovih legendi koje su bili najbolji strijelci u Belgiji.

Odlične igre, pa i brojni pogoci u dresu Anderlechta mogli bi vas brzo vratiti u reprezentativni kadar...

- Reprezentacija? Neću se tu zaletavat nikakvim izjavama, tko zna što se sve može dogoditi. Možda ove sezone iskoči i netko iz jače lige, nazabija se golova, pa dobije priliku prije mene. Ja ću u svakom slučaju davati svoj maksimum kao i svaki put do sada, a ako izbornik pomisli da mogu pomoći reprezentaciji uvijek ću mu biti na raspolaganju. Ako treba igrati minutu nema problema, ako treba samo sjediti na klupi, opet nema problema.

Kako ste vi doživjeli hrvatski pohod do svjetskog srebra u Rusiji?

- Ma to je nešto čudesno, neopisivo. Tri utakmice sam gledao ovdje u Bruxellesu u društvu svog suigrača Antonija Milića, nas 50-ak Hrvata bi se skupilo u jednom hrvatskom restoranu. Tamo bi dolazili i stranci koji su toga dana željeli biti Hrvati, bila je prava ludnica. Srećom, Milić i ja smo imali tu sreću, trener nas je na kraju pustio da odemo na finalnu utakmicu u Moskvu. To je događaj kojeg ćemo pamtiti cijeli život.

Možda vas trener i ne bi pustio da prije toga niste postigli dva gola protiv Ajaxa, haha...

- Ma morao nas je pustiti, objasnili smo mu što to znači za nas, za sve Hrvate, nije nam mogao reći - ne. Zapravo nam je već prije te utakmice s Ajaxom rekao da možemo na finale, to mi je bila samo dodatna motivacija u tom dvoboju. Uspjeli smo si nekako nabaviti ulaznice za finale, to je nezaboravan događaj.

Kao i veličanstceni dočeci diljem Hrvatske, tako i vašoj četvorici Zadrana...

- Pratio sam taj doček cijeli dan uz TV ekran, pa kako ne bih? Ne mogu vam opisati koliko mi je žao što nisam bio tamo, što i ja nisam uživao mogao čestitati tim dečkima na velikom uspjehu. Oni su to doista zaslužili, kao i cijeli Zadar. Konačno su se ujedinili ljudi diljem Hrvatske, malo više pozitive treba cijelom našem društvu - završio je Santini.