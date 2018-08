Santini opet tri gola, za jedan igrao 'kamen, škare i papir...'

Ivan Santini je tijekom karijere pokazivao da je riječ o sjajnom napadaču, no ovo što trenutno radi u belgijskoj ligi je zaista nevjerojatno. Santini je početkom ove sezone stigao u Anderlecht iz Caena, a u prva dva kola je zabio šest golova...

Anderlecht je u prvom kolu belgijskog prvenstva u gostima deklasirao Kortrijk 1-4, a neumoljiv prema bivšem klubu bio je Santini postigavši hat trick. Zadranin je s tim golovima pokazao da je u sjajnoj formi i da će biti neumoljiv prema protivnicima.

Svoju golgetersku formu nastavio je i protiv Oostendea u drugom kolu gdje je viđeno čak sedam golova. Santini je opet briljirao zabivši još jedan hat trick u pobjedi 5-2 dok je dva gola zabio Dimata.

Ova dva igrača oduševila su sve svojom reakcijom nakon što je dosuđen penal za Anderlecht. Nisu se mogli dogovoriti tko će izvesti penal pa su se odlučili na staru provjerenu igru "kamen, škare i papir". Na kraju je naš napadač izašao kao pobjednik i mirno realizirao penal.

Landry Dimata and Ivan Santini play Rock-paper-scissors to decide who will take Anderlecht's penalty. #ANDKVO pic.twitter.com/CGTXTtqKtM