Nedostatak čovjeka koji se može baviti sudačkom analizom, premalo je takvih ljudi. Ljudi koji su u tom sustavu često ostanu u njemu i kada završe sudačku karijeru, a onda ne smiju komentirati, poručuje Šapit
Šapit otkrio zašto je HRT doveo Brunu Marića za SP: 'Da je ovo domaći nogomet, ne bi bio tu!'
Tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva jedna od glavnih tema u domaćem medijskom prostoru, osim igara "vatrenih", postao je i odabir stručnog komentatora za suđenje u HRT-ovoj emisiji "Americana". Angažman bivšeg suca Brune Marića, osobe s kontroverznom prošlošću, izazvao je lavinu negativnih komentara.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Marko Šapit, HRT-ov urednik sporta i voditelj emisije Americana, gostovao je u emisiji Americana i tamo objasnio zašto je Marić, koji se sklonio iz javnosti nakon što je odstupio s funkcije predsjednika komisije hrvatskih sudaca HNS-a, izabran kao sudački stručnjak za Mundijal.
Šapitov glavni argument svodi se na kronični nedostatak stručnih osoba koje su voljne i sposobne javno se baviti sudačkom analizom na najvišoj razini, priznao je u podcastu Tribine.
- Nedostatak čovjeka koji se može baviti sudačkom analizom, premalo je takvih ljudi. Ljudi koji su u tom sustavu često ostanu u njemu i kada završe sudačku karijeru, a ako su u tom sustavu, onda ne smiju komentirati - rekao je Šapit pa nastavio...
- Kolege s kabelske su probale s riješnjem iz Slovenije, nisu bili nimalo zadovoljni. Mi (HRT, op. a.) smo smatrali da nam treba netko poseban za Hrvatsku. Ljude užasno zanimaju komentari o suđenju, to su najčitaniji članci i najgledaniji segmenti emisije.
HRT-ov voditelj ističe kako im je bilo ključno imati sudačkog eskperta.
- Jednostavno smo se složili da je potrebno imati nekoga. Malo je dostupnih ljudi... Bruno ima svoje probleme, svoju prtljagu i, najiskrenije, da je ovo emisija o hrvatskom nogometu, ne bi ga angažirali!
- Ovo je drugačija priča i svjetska scena. Uvelo se puno novih pravila, smatrali smo da nam je potrebna osoba koja će objektivno tumačiti ta pravila kada igra Hrvatska ili kada je neka druga važna utakmica.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+