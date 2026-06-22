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STRUČNJAK ZA SUĐENJE

Šapit otkrio zašto je HRT doveo Brunu Marića za SP: 'Da je ovo domaći nogomet, ne bi bio tu!'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Šapit otkrio zašto je HRT doveo Brunu Marića za SP: 'Da je ovo domaći nogomet, ne bi bio tu!'
Foto: HRT/Screenshot

Nedostatak čovjeka koji se može baviti sudačkom analizom, premalo je takvih ljudi. Ljudi koji su u tom sustavu često ostanu u njemu i kada završe sudačku karijeru, a onda ne smiju komentirati, poručuje Šapit

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Tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva jedna od glavnih tema u domaćem medijskom prostoru, osim igara "vatrenih", postao je i odabir stručnog komentatora za suđenje u HRT-ovoj emisiji "Americana". Angažman bivšeg suca Brune Marića, osobe s kontroverznom prošlošću, izazvao je lavinu negativnih komentara.

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Marko Šapit, HRT-ov urednik sporta i voditelj emisije Americana, gostovao je u emisiji Americana i tamo objasnio zašto je Marić, koji se sklonio iz javnosti nakon što je odstupio s funkcije predsjednika komisije hrvatskih sudaca HNS-a, izabran kao sudački stručnjak za Mundijal.

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Šapitov glavni argument svodi se na kronični nedostatak stručnih osoba koje su voljne i sposobne javno se baviti sudačkom analizom na najvišoj razini, priznao je u podcastu Tribine.

Foto: HRT/Screenshot

- Nedostatak čovjeka koji se može baviti sudačkom analizom, premalo je takvih ljudi. Ljudi koji su u tom sustavu često ostanu u njemu i kada završe sudačku karijeru, a ako su u tom sustavu, onda ne smiju komentirati - rekao je Šapit pa nastavio...

- Kolege s kabelske su probale s riješnjem iz Slovenije, nisu bili nimalo zadovoljni. Mi (HRT, op. a.) smo smatrali da nam treba netko poseban za Hrvatsku. Ljude užasno zanimaju komentari o suđenju, to su najčitaniji članci i najgledaniji segmenti emisije.

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HRT-ov voditelj ističe kako im je bilo ključno imati sudačkog eskperta.

- Jednostavno smo se složili da je potrebno imati nekoga. Malo je dostupnih ljudi... Bruno ima svoje probleme, svoju prtljagu i, najiskrenije, da je ovo emisija o hrvatskom nogometu, ne bi ga angažirali! 

- Ovo je drugačija priča i svjetska scena. Uvelo se puno novih pravila, smatrali smo da nam je potrebna osoba koja će objektivno tumačiti ta pravila kada igra Hrvatska ili kada je neka druga važna utakmica.

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