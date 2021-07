Prvi tenisač svijeta Novak Đoković slomio je Denisa Šapovalova s 3-0 u setovima (7-6(3), 7-5, 7-5) u polufinalu Wimbledona i tako došao do zadnje stepenice u svom novom Grand Slam pohodu.

Došao je do tog jubileja, odnosno 30. finala na Grand Slam turnirima i prilike za 20. titulu za malo manje od tri sata, ali mora priznati da na terenu nije izgledao najbolje. Ipak, kad ne izgledaš najbolje i kad pometeš protivnika onda si zasigurno - Novak Đoković.

U finalu (nedjelja, 15 sati) ga čeka možda najlakši zadatak u zadnjih nekoliko mečeva. Najlakši, naravno, na papiru. Talijan Matteo Berrettini igra najbolji tenis života, no do finala ga je relativno pomazio ždrijeb. Padali su redom Pella, Van de Zandschulp, Bedene, Ivaška, Auger Aliassime i u polufinalu Hurkacz. On i Đoković susreli su se i u Roland Garrosu, a srpski tenisač tad je slavio 3-1 u setovima.

A nakon polufinalnog poraza od Đokovića Šapovalov je prokomentirao meč i nahvalio svog protivnika.

- Imao sam šanse u svakom setu. Išlo je danas sve u njegovu korist. On je prvi na svijetu, tako je s razlogom. Odigrao je puno ovakvih mečeva. Ima puno više iskustva. Igrao je bolje, možda je imao i više sreće, svakako više od mene u tim važnim trenucima i to je to.

Za Novaka tvrdi: ne dobiva pohvala koliko zaslužuje!

- On je nevjerojatan dečko. Mislim da ga ne hvale dovoljno koliko zaslužuje. Došao je do mene u svlačionici, rekao mi par riječi. Meni to puno znači. Stvarno nije morao. Rekao mi je da zna kako mi je teško sada i da će sve doći na svoje mjesto za mene. Meni je to super, kada stiže od nekog kao što je on.