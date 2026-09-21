Sara Beram sutra boksa za medalju na EP-u: 'Samo mi je trebalo pošteno suđenje...'

Sara Beram (31) napravila je veliko iznenađenje na Europskom prvenstvu u Sofiji. Hrvatska boksačica u osmini finala kategorije do 65 kg svladala je prvu nositeljicu, Engleskinju Sachu Hickey (22), aktualnu prvakinju Commonwealtha i djevojku koja ju je ranije ove godine pobijedila u tijesnom meču Svjetskog kupa.

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Beram je odradila vrhunski meč i gotovo u potpunosti neutralizirala suparnicu. Prvu rundu uzela je jednoglasno, a nakon javne opomene Hickey zbog pretjeranog držanja, hrvatska boksačica dobila je rundu s 10-8 na svih pet kartica.

Engleskinja je u drugoj rundi bolje kontrolirala distancu i uzela ju je na četiri kartice, no Beram je u trećoj ponovno preuzela kontrolu. Kombinirala je udarce, djelovala svježije i posljednju rundu dobila jednoglasno.

- Bila je favoritkinja, gurali su je ranije... Ja sam samo željela pošteno suđenje i da onda sve ovisi o onome što ću napraviti u ringu. Najviše hvala mojem treneru Damiru koji je od početka vjerovao u mene - rekla je Beram.

Za polufinale i najmanje broncu boksat će sutra protiv Ruskinje Azalile Amineve. Ruski predstavnici vratili su se na EP nakon višegodišnje suspenzije pa nisu među nositeljima, ali su opasni.