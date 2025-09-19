Sara Kolak podbacila na SP-u, koplje nije bacila ni 60 metara. Završila je 33. u kvalifikacijama

Hrvatska rekorderka u bacanju koplja Sara Kolak (30) nije se plasirala u finale Svjetskog atletskog prvenstva u Tokiju, nakon što je u petak u kvalifikacijama bacila 54,49 metra i osvojila tek 33. mjesto.

Olimpijska pobjednica iz Rija 2016. nakon prvog pokušaja bila je zadnja u svojoj kvalifikacijskoj skupini s hicem od 52,87 metra. U drugom pokušaju je napravila prijestup, a u zadnjem hicu bacila je 54,49 metra, te je zauzela 33. mjesto u kvalifikacijama. Samo su tri atletičarke bile lošije od nje.

Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, bacanje koplja, žene | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sara Kolak imala je ove godine problema s gležnjem, a u Tokio je došla sa 29. rezultatom sezone. Krajem svibnja je na Hanžekovićevom memorijalu bacila 61,20 metar. Da je bila na toj razini plasirala bi se u finale, jer je Kolumbijka Valentina Barrios, koja je zauzela 12. mjesto, bacila 60,98 metara.

Kvalifikacijsku norma bila je 62,50 metra, ili 12 najboljih po rezultatu. Šest atletičarki ispunilo je kvalifikacijsku normu, a najbolja je bila 21-godišnja atletičarka iz Srbije Adriana Vilagoš s hicem od 66,06 metara. Vilagoš ima drugi rezultat sezone (67,22 m), kojeg je ostvarila krajem travnja u Splitu.

U finale nije ušla aktualna olimpijska i svjetska prvakinja Japanka Haruka Kitaguchi, koja je bacila koplje na 60,38 m, dovoljno za 14. mjesto u kvalifikacijama. Austrijanka Victoria Hudson, koja na SP došla s najboljim rezultatom sezone (67,76 m), nakon prva dva pokušaja bila je daleko od finala. No, u trećem pokušaju hicem od 62,85 metra prebacila je kvalifikacijsku normu. Finale je u subotu u 14.05 sati po hrvatskom vremenu.