'Šarić će se snaći gdje god ode, on je veliki radnik i pozitivac'

Meni je jako žao što je Philadelphia poslala Darija u Minnesotu, jer su oni momčad budućnosti i Dario je bio njihov "franchise" igrač, ali život je takav - rekao nam je Neven Spahija, koji je do nedavno bio dio NBA cirkusa, ali i dalje je jako dobro upoznat sa situacijom.

- Phila je tražila treću zvijezdu uz Embiida i Simmonsa, Buttler je bio nezadovoljan u Minnesoti, njegovo ponašanje i izvedbe nisu bile na nivou NBA igrača njegovog renomea i cijene, i očito je da su i jedni i drugi tražili najbolju opciju - kaže Spahija.

Čak je i Šarić izjavio kako nije uopće očekivao da će ga Sixersi trejdati u Minnesotu.

- Svi smo bili iznenađeni, ali na koncu to niti ne mora biti toliko loša opcija, jer Darijo je mlad, Minnesota je mlada momčad, najbolji igrači su im jako mladi i njihova snaga će samo rasti. Ostavio je Embiida i Simmonsa, a čekaju ga Towns i Wiggins, vrlo sličan profil igrača, slične vrijednosti i snage. Jedino što sada dolazi u puno jaču konferenciju, i sigurno da ga čekaju teže utakmice. No ne bojim se ja za Darija, on je veliki radnik i pozitivac, gdje god ga stavite, on će se snaći...

Osnovno je pitanje hoće li Darijo igrati, na njegovim pozicijama igraju Gibson i Deng, obojica su igrali u Chicagu u vrijeme dok je tamo trener bio Thibodeau, koji je sada trener u Minnesoti...

- Nadam se da su ciljano išli na njega, da to nije bio "trade iz nužde", jer ako je, onda to za Darija neće biti dobro, pogotovo jer dolazi kod trenera koji ga ne poznaje koliko njegove izravne konkurente za poziciju. Vrijeme će pokazati što će se događati, pitanje je koliko je i Phila dobila s Buttlerom, jer mu Embiid sigurno neće dozvoliti da izvodi gluposti u njegovom klubu, gdje je on glavni igrač. Bez obzira na to što Buttler ima cijenu, i što je All Star igrač - smatra Spahija.