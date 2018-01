Šarić i ekipa nisu mogli protiv 'groma': Uništio ih Westbrook

Iako posljednjih tjedana igraju u odličnoj formi, niti košarkaši Philadelphia 76-ersa nisu uspjeli zaustaviti pobjednički niz Oklahoma City Thundera koji su na domaćem parketu bili uspješniji s konačnih 122-112 i tako ostvarili osmu uzastopnu pobjedu.

Momčadi su se više puta izmjenjivale u vodstvu tijekom dvoboja, a šest minuta prije kraja bilo je 101-101. No, u završnici je Russell Westbrook s nekoliko sjajnih napadačkih akcija odveo svoju momčad do sigurne pobjede. Westbrook je bio nadomak još jednog "triple-double" učinka za koji mu je nedostajao tek jedan skok, susret je okončao sa 37 pogodaka, 14 asistencija i 9 skokova. Odličnu podršku imao je u Paulu Georgeu koji je ubacio 31 poen te Stevenu Adamsu koji je utakmicu završio sa 20 ubačaja i 13 skokova.

U sastavu Sixersa najbolji su bili Joel Embiid sa 27 koševa i 10 skokova te Ben Simmons sa 22 poena, dok je hrvatski reprezentativac Dario Šarić za 21 minutu provedenu na terenu postigao 16 koševa (šut za dva 2-3, trica 3-5 slobodna bacanja 3-3) uz tri skoka i jednu asistenciju.

Thunder je ovom pobjedom stigao do učinka od 30-20 i drži peto mjesto u Zapadnoj konferenciji, dok su Sixersi sa 24-22 osmi na Istoku.

Druga momčad Zapada Houston Rocketsi rutinski su na svom terenu svladali Phoenix Sunse sa 113-102. Zvijezda Rocketsa James Harden također je bio nadomak "triple-double" učinka, završio je dvoboj sa 27 koševa, 10 skokova i 8 asistencija, dok je kod Sunsa najefikasniji bio Devin Booker sa 31 ubačajem i 10 asistencija. Dragan Bender je u dresu Sunsa na parketu proveo 24 minute i za to vrijeme postigao pet pogodaka (šut za dva 1-2, trica 1-4), četiri skoka i dvije osvojene lopte.

Rocketsi su sada na omjeru 35-13, ispred njih su samo prvaci Golden State Warriorsi sa 40-10, dok su Sunsi sa 17-33 13. momčad Zapada.

Prošlogodišnji finalisti Cleveland Cavaliersi na svom su terenu svladali Detroit Pistonse sa 121-104, a do pobjede su stigli zahvaljujući odličnoj četvrtoj četvrtini koju su riješili u svoju korist sa 31-17. Odličan je u toj završnici bio LeBron James koji je utakmicu okončao sa 25 poena, 14 asistencija i 8 skokova, dok su kod Pistonsa najučinkovitiji bili Anthony Tolliver i Tobias Harris sa po 20 koševa.

Cavsi su sa 29-19 na trećem mjestu Istoka, dok su Pistonsi osmim porazom u nizu sve dalje od doigravanja, sada su na omjeru 22-26 na devetom mjestu Istoka.

Toronto Raptorsi su sigurnom 123-111 domaćom pobjedom protiv Los Angeles Lakersa osigurali svom treneru Duaneu Caseyu vođenje momčadi na All-Star susretu koji će se igrati 18. veljače. Casey će tako biti na klupi ekipe kapetan koje je LeBron James, dok je još odranije poznato da će momčad koju je izabrao Stephen Curry voditi trener Houston Rocketsa Mike D'Antoni. Čak sedam igrača Raptorsa postiglo je dvoznamenkast broj poena, a najefikasniji je bio Fred VanVleet sa 25 igrača, dok je Lakerse predvodio Julius Randle sa 17 ubačaja i 10 skokova.

Toronto je s omjerom 33-15 drugi na Istoku, iza Bostona koji ima omjer 35-15, ali Casey će voditi momčad na All-Staru jer je trener Celticsa Brad Stevens vodio momčad Istoka na prošlogodišnjem okupljanju najvećih zvijezda NBA lige. Također, D'Antoni će biti trener Curryjeva sastava iako je Houston drugi na Zapadu jer je trener vodećih Warriorsa Steve Kerr prošle godine sudjelovao na All-Staru.

Zanimljivo, iako će na All-Star utakmici igrati dvojica braniča Raptorsa, Kyle Lowry i DeMar DeRozan, oni će se naći na suprotnoj strani od svog trenera jer ih je Curry izabrao u svoju momčad.

LJESTVICE, EASTERN CONFERENCE ATLANTIC DIVISION 1. Boston 35 15 .700 - 2. Toronto 33 15 .688 1 3. Philadelphia 24 22 .522 9 4. New York 22 28 .440 13 5. Brooklyn 18 32 .360 17 CENTRAL DIVISION 1. Cleveland 29 19 .604 - 2. Milwaukee 26 22 .542 3 3. Indiana 27 23 .540 3 4. Detroit 22 26 .458 7 5. Chicago 18 32 .360 12 SOUTHEAST DIVISION 1. Miami 28 21 .571 - 2. Washington 27 22 .551 1 3. Charlotte 20 28 .417 7 1/2 4. Orlando 14 34 .292 13 1/2 5. Atlanta 14 35 .286 14 WESTERN CONFERENCE NORTHWEST DIVISION 1. Minnesota 32 20 .615 - 2. Oklahoma City 30 20 .600 1 3. Portland 27 22 .551 3 1/2 4. Denver 26 23 .531 4 1/2 5. Utah 21 28 .429 9 1/2 PACIFIC DIVISION 1. Golden State 40 10 .800 - 2. LA Clippers 25 24 .510 14 1/2 3. LA Lakers 19 30 .388 20 1/2 4. Phoenix 17 33 .340 23 5. Sacramento 15 34 .306 24 1/2 SOUTHWEST DIVISION 1. Houston 35 13 .729 - 2. San Antonio 33 19 .635 4 3. New Orleans 27 22 .551 8 1/2 4. Memphis 17 31 .354 18 5. Dallas 16 34 .320 20