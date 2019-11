Šarić postigao double-double; Dončić se opet igrao košarke...

Hrvati su još jednom odigrali odlične partije za svoje momčadi u NBA-u. Dario Šarić je čak postigao i double-double, a Ivica Zubac je bez problema stigao do nove pobjedne sa solidnim učinkom. Slovenski reprezentativac Luka Dončić još je jednom oduševio i apsolutno dominirao parketom u pobjedi Dallasa.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Denver - Phoenix 116 - 104

Hrvatski košarkaš Dario Šarić odigrao je jako dobru utakmicu upisavši double-double učinak s postignutih 18 poena i 17 skokova, no to nije bilo dovoljno da njegov Phoenix pobjedi Denver. Domaćini su bili prejaki za Šarićevu ekipu, pobijedili su 'nuggetsi' 116-104, a njihova dominacija na terenu vidjela se najviše u završnici kada je Phoenix izgubio korak i više nije mogao pratiti ekipu iz Denvera.

Naš Dario je u susretu svojim učinkom bio drugi najefikasniji igrač gostiju, odmah nakon Cheicka Dialla s 22 ubačena poena, dok su Denver predvodili Millsap i Murray s 23, odnosno 22 poena.

LA Clippersi - New Orleans Pelicans 134-109

S druge strane, Mostarac Ivica Zubac uspio je sa svojim LA Clippersima bez većih problema svladati New Orleans Pelicanse uz velikih 25 poena prednosti 134-109. Zubac je pri tome odigrao 17 minuta i postigao pet poena te deset skokova. Najbolji među 'clippersima' bio je Harrel s čak 34 poena i 12 skokova, dok je goste pokušao spasiti Brandon Ingram s 24 postignuta poena.

Foto: Robert Hanashiro

Huston - Dallas 123-137

Slovenski košarkaš Luka Dončić oborio je još jedan rekord. Postao je tek drugi košarkaš u posvijesti NBA-a koji je postigao 2.000 poena, 500 skokova i 500 asista prije svoje 90. službene utakmice. Luki je za taj rekord bilo potrebno 88 utakmica, a jedino je Oscar Robertson bio brži koji je došao do tih brojki sa 66 odigranih susreta.

Slovenac je rekord srušio u Hustonu kada je s Dallasom dominantno kroz cijeli susret sruši Jamesa Hardena 123-137 upisavši 41 poen, šest skokova i 10 asistencija.

Foto: Troy Taormina

New York - Brooklyn 101-103

Brooklyn Netsi su stigli do treće pobjede 103-101 nad New York Knicksima, gotovo najlošijom momčadi u njihovoj konferenciji, uz sjajan učinak Dinwiddieja s 30 poena i Jarretta Allena s upisanih 18. Svoj je doprinos dao i bosanskohercegovački reprezentativac Džanan Musa s ubačenih pet poena. Sve to 'netsi' postižu bez Kyrija Irvinga kojega neće biti niti u sljedeće dvije utakmice (Cleveland i Boston).

Washington - Sacramento 106-113

U pobjedi Sacramenta nad Washingtonom najbolji su bili Harrison Barnes i Bogdan Bogdanović s 26, odnosno 21 košem i svaki po četiri skoka. Ovo im je sedma pobjeda u deset utakmica.

Rezultati: