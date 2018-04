Šarić: Sixersi bez Embiida? Pa to je kao Batman bez Batmana

Izgubili smo prošlu utakmicu od Miamija i shvatili kako igrati protiv njih. Bili smo spremni za njihovu taktiku i iskoristili smo to na najbolji mogući način. Lopta je išla brzo, a ako nismo uspjeli doći do otvorenog šuta, dodali smo Joelu, a on uvijek nešto napravi. To je naša igra i dobro se osjećamo kad tako igramo, rekao je Dario Šarić nakon nove pobjede Sixersa, ovoga puta u Miamiju.

Philadelphia sada vodi 2-1 u seriji, no ono što najviše može veseliti sve kojima su 76ersi dragi je povratak Joela Embiida nakon poduže pauze zbog ozljede lica.

- Ma naravno da smo svi sretni što se vratio, tko ne bi bio sretan što mu se u momčad vratio All Star igrač. Puno smo bolji s Joelom u sastavu, nevjerojatno ga je imati u momčadi, on je naš najbolji igrač. Sixersi bez Joela su kao film Batman bez Batmana, nije to isti film - slikovito je opisao Šarić koliko njegovoj momčadi znači Joel Embiid koji je utakmicu završio s 23 koša.

Sixersi su vratili 'break' u Miamiju i tako pokazali da znaju kako s Dragićem, Wadeom i ekipom...

- Drugu utakmicu igrali su jako agresivno, fizički jako, a sada smo imali par dana da se pripremimo za to. Odigrali smo na njihovoj razini, bili smo bolja momčad i pobijedili ih. Pronašlo smo rupe u njihovoj igri i samo radili ono što je trener tražio od nas.