Brooklyn Netsi pobijedili su (128-124) Phoenix Sunse našeg Darija Šarića te prekinuli njihov niz od 6 uzastopnih pobjeda. Hrvatski reprezentativac bio je skroman sa 8 poena. Najbolji kod Sunsa bio je veteran Paul s 29 i mladi, ali nevjerojatni Booker sa 22 poena. Za Netse za koje ovog puta, osim Duranta, nije nastupio ni Irving, najviše je zabio Harden. 'Brada' je zabio 38 poena, a Harris 22.

Sunsi su imali prednost u utakmici od prve do zadnje minute, a svejedno su izgubili. Naime, Sunsi su na poluvremenu imali +21 (75-54) no Netsi su se polako vraćali i smanjivali prednost. Tako se u posljednju četvrtinu ušlo s 12 poena prednosti za Sunse. Chris Paul je 2 minute i 48 sekundi do kraja utakmice pogodio tricu za 124-116 i tada su domaći stali, a Netsi zabili 12 uzastopnih poena i došli do pobjede.

Prednost Sunsa u nekim je trenutcima sezala do čak 22 poena što je najveći preokret u povijesti franšize Brooklyn Netsa.

Denver Nuggetsi su nakon pobjede u prošlom kolu protiv Lakersa, upisali gostujući poraz u Bostonu (112-99). Celticsi su držali prednost većim dijelom susreta, a u trećoj četvrtini Nuggetsi su i izjednačili (71-71), ali ubrzo su Celticsi uspostavili novu prednost koju nisu ispuštali do kraja.

Najučinkovitiji igrač utakmice bio je srpski centar Nikola Jokić koji je zabio 42 poena. Murray mu je pomogao sa 25 poena, a osim njih Campazzo je bio jedini igrač s dvoznamenkastim brojem poena. S druge strane, u redovima pobjedničke momčadi najbolji su bili Brown s 27 i Tatum s 21 poenom.

Ostali rezultati:

Memphis Grizzlies-New Orlean Pelicans 113 - 144

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors 113 - 124

Minnesota Timberwolves- Los Angeles Lakers 104-112

Oklahoma City Thunder- Portland Trail Blazers 104-115