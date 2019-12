Šarić solidan u pobjedi Sunsa, Westbrook do tirple-doublea

New Orleans Pelicansi izgubili su od Šarićevih Phoenix Sunsa 139-132, a prevagu je donio drugi dio utakmice. U prvoj su četvrtini čak i dominirali domaćini te završili s dva poena prednosti, ali nakon nje su bolji bili gosti.

U trećoj četvrtini su Šarić i ekipa napravili najveći iskorak kada su pred zadnji kvartal utakmice imali ubačenih devet od devet bacanja i 15 poena razlike. Unatoč trudu domaćina, Phoenix je uspio do kraja sačuvati prednost te završiti susret pobjedom. Dario Šarić je ubacio devet poena, ostvario tri skoka i jedno dodavanje u standardnih 26 minuta na parketu.

Foto: Derick E. Hingle

Toronto Raptors - Houston Rockets 109-119

Houston Rocketsi bili su jači na gostovanju u Torontu protiv Raptorsa. Od početka susreta, Houston je stvar uzeo u svoje ruke. Ben McLemore ubacio je 28 poena, a najpoznatija brada NBA-a James Harden 23. Treći strijelac momčadi bio je Russell Westbrook s 19 koševa, 13 skokova i 11 asistencija.

Kod domaćina najefikasniji je igrač bio Pascal Siakam s 24 poena, no nedovoljno za pobjedu.

New York Knicks - Denver Nuggets 92-129

Gosti su pobijedili i u New Yorku, Nuggetsi su bili bolji od Knicksa 129-92 unatoč podosta izjednačenoj prvoj četvrtini, odmah nakon nje ekipa Denvera preuzela je kontrolu. Will Barton učinio je to 17 puta, Jerami Grant 16, a Monte Morris jedan manje. Mason Plumlee upisao je double-double sa 11 poena i jednako toliko skokova.

Washington Wizards - Philadelphia 76ers 119-113

Jedinu domaću pobjedu ostvario je Washington. Sa samo šest poena razlike pala je Philadelphia unatoč odličnom otvaranju utakmice. Joel Embiid bio je drugi strijelac gostiju postigavši double-double s 26 poena i 21 skokom, a isto je učinio Bradley Beal s jednakim brojem poena, ali tek 10 skokova.