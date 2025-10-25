Šarić upisao prve poene za novi klub, a Dončić ušao u povijest

Dario Šarić (31) odigrao je drugu utakmicu za Sacramento Kings te zabio pet poena, imao dva skoka i upisao dvije asistencije u 16 minuta igre. Sacramento Kings ostvarili su prvu pobjedu pred domaćom publikom gdje su u napetoj završnici slavili protiv Utah Jazza 105-104.

Za domaćine najbolji učinak je imao Zach Lavine s 31 poenom, a među Utah Jazzom najbolji je bio Lauri Markkanen s 33 poena.

Foto: Kelley L Cox

Šarić je igrao u prošloj utakmici kada su izgubili od Phoenix Sunsa, ali nije zabio ni jedan koš. Kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije u Sacramento Kingse stigao je prošlog ljeta iz Denver Nuggetsa.

Šarić nije bio jedini Hrvat koji je igrao, nastup za Los Angeles Clippersa upisao je i Ivica Zubac (28). U 25 minuta, koliko je proveo na terenu, Zubac je zabio osam poena, uhvatio pet skokova i ostvario četiri asistencije.

Foto: Jayne Kamin-Oncea

Luka Dončić (26) ispisao je povijest u dresu Los Angeles Lakersa u pobjedi 128-110 protiv Minnesota Timberwolvesa. Slovenac je postao jedini igrač u NBA-u koji u prva dva susreta nove sezone ostvario učinak od više od 40 koševa, 10 skokova i 5 asistencija.

Imao je 49 koševa, a šut iz igre mu je bio 14/23 uz 11 skokova i 8 asistencija. Proglašen je najboljim igračem utakmice.