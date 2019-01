Šarić zatrpao Pelikane, Celticsi upali u probleme s Kyriejem!?

Dario Šarić i dalje nema visoku minutažu, no ono što dobije pokušava maksimalno iskoristiti. Nakon očajne partije protiv Mavericksa u kojoj je u 19 minuta zabio nula poena, Šiši je sinoć u tek 16 minuta u pobjedi protiv Pelikana 110-106 pokazao što može te zabio 14 poena uz četiri skoka.

Bio je četvrti najbolji strijelac u dresu Wolvesa, a najbolji je pojedinac uvjerljivo bio Karl-Anthony Towns s nestvarnim double-double učinkom od 27 poena i 27 skokova, a 'zalijepio' je protivničke šuteve čak četiri puta!

only five players have recorded 27+ points, 27+ rebounds and 4+ blocks in @nba history. @KarlTowns is one of them. pic.twitter.com/3Zfnz8i1I1 — Timberwolves (@Timberwolves) January 13, 2019

Na suprotnoj je strani fenomenalan kao i uvijek bio Anthony Davis s 30 poena i 14 skokova, a podrška su mu bili i svestrani bek Jrue Holiday s 25 poena, šest skokova i sedam asistencija te Julius Randle s 22 poena i 11 skokova.

Šišijevi Timberwolvesi i dalje su van zone doigravanja, a sada se nalaze na 11. mjestu s dvije pobjede manje od osmoplasiranih Los Angeles Lakersa.

Blakeova osveta

Blake Griffin išao je u goste svojoj bivšoj momčadi Los Angeles Clippersima i pokazao zašto je u Gradu anđela nerijetko bio smatran i MVP kandidatom dok ga ozljede ne bi izbacile iz stroja.

Trpao je Blake Clipperse sa svih pozicija te zabio 44 poena uz osam skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte, a odličan mu je partner u reketu bio Andre Drummond koji je zabio 20 poena uz 21 skok za pobjedu Pistonsa 109-104.

Face your former team. Drop 44 points. @blakegriffin23 is our Player of the Game presented by @Jeep.



By the way, https://t.co/8DW1gtGaxQ pic.twitter.com/Z3wPFdI4zS — Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 12, 2019

Na suprotnoj strani trojica su igrača zabila preko 20 poena (Harrell 21, Williams 22, Gallinari 23), ali Blake nije dao!

Bostonova propast?

Boston Celticsi ove sezone su na omjeru 25-17, ali svejedno ne izgledaju svoji...

U gostima kod Orlando Magica izgubili su 105-103, no vijest večeri nije sam poraz, već svađa koja je oko njega nastala.

It's good to be home. pic.twitter.com/3d3iKsJM5J — Orlando Magic (@OrlandoMagic) January 13, 2019

Trener Kelta Brad Stevens nacrtao je posljednju akciju, a iako se radi o treneru koji je u tome među najboljima u ligi, bek Kyrie Irving nije bio zadovoljan.

Nakon izvođenja akcije posljednji je šut uzeo Gordon Hayward te promašio, a Kyrie je nezadovoljno širio ruke te se derao na suigrače. Uz to, nakon utakmice je u svlačionici ostao sjedeći gledati u jednu točku bez da je pričao s ikim, tvrdi Adam Himmelsbach.

Kyrie is sitting at his locker just staring straight ahead. Hasn’t showered yet. Most of the other players have already dressed and left. — Adam Himmelsbach (@AdamHimmelsbach) January 13, 2019

Najzaslužniji je za pobjedu Magica bio Aaron Gordon s 28 poena i 12 skokova, a odličan je još bio i Terrence Ross koji je zabio 25 poena.

Svi rezultati

Los Angeles Clippers - Detroit Pistons 104-109

Miami Heat - Memphis Grizzlies 112-108

Orlando Magic - Boston Celtics 105-103

Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans 110-106

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 122-112

Phoenix Suns - Denver Nuggets 102-93 (Bender D. nije igrao)

Sacramento Kings 104-97

Utah Jazz - Chicago Bulls 110-102