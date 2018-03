Šarićeva noć za 40, Embiidova glava pukla, Hezonja opet leti!

Kako se sezona bliži kraju, Philadelphia 76ersi izgledaju sve bolje. I, što je nama puno važnije, Dario Šarić izgleda sve bolje. Protiv New York Knicksa, u jednoj ludoj utakmici, punoj bizarnosti i nesreća, Dario je bio najbolji igrač svoje momčadi. Ubacio je 26 koševa uz šut 9-19 iz igre i 2-5 za tricu, a imao je i 14 skokova, što mu je ovosezonski rekord. Najviše skokova u jednoj NBA utakmici imao je lani, čak 15, a protivnik je također bio New York. Imao je Dario ove noći i pet asistencija, po dvije ukradene i izgubljene lopte... Sve u svemu, velika Darijeva noć. Još jedna u nizu.

Sixersima je ovo bila osma pobjeda u nizu, što se dogodilo prvi put od 2003., što je gotovo nestvarno za momčad koja je ne tako davno imala sezone u kojima je skupljala ukupno deset pobjeda... No ovo je neko drugo vrijeme, neka druga Philadelphia, puno bolja, jača, moćnija, s gomilom talenta. I s Darijem Šarićem, čovjekom koji je u stanju nadomjestiti čak i igrače poput Joela Embiida.

Kamerunac je ovoga puta imao skroman doprinos u novoj pobjedi, budući da je na terenu proveo samo osam minuta. Ubacio je pet koševa, da bi mu početkom druge četvrtine - suigrač razbio glavu! Markelle Fultz, u svojoj drugoj utakmici nakon povratka na parket, krenuo je iskoristiti Embiidov blok, no umjesto toga su se sudarili glavama. Ovako je to izgledalo...

- Stvarno sam se uplašio kad sam vidio kako je Embiid pao na parket i ostao ležati. Nadam se da će sve biti u redu s njim - rekao je Dario Šarić nakon utakmice u kojoj je predvodio Sixerse po broju koševa i skokova.

JJ Redick dodao je 21 koš, Robert Covington 17, a Ben Simmons 13 uz deset asistencija. No sve je to ostalo u sjeni bizarne nesreće s početka druge četvrtine. Embiid je izgledao kao da je na rubu da padne u nesvijest, a iz svlačionice je poslao kratku poruku: "No good". Uplašio se da je pukla neka od kosti u licu, odmah je prevezen u bolnicu, no prvi nalazi kažu da se ne radi o težoj ozljedi. No lako je razumijeti Embiida, nakon svega što je prošao s ozljedama, logično je da čovjek puše i na hladno.

- Srce mi je umalo puklo kad sam vidio što se dogodilo... Ali čvrst je on momak, vjerujem da će biti OK. Molit ću se za njega - govorio je potreseni Fultz nakon utakmice u kojoj je ubacio tri koša te podijelio deset asista i jedan udarac glavom u glavu...

I nije to sve od nesreća. Nastradao je i centar Knicksa Enes Kanter. U jednoj kontri krenuo je zakucati pa vrlo nezgodno aterirao na parket i ostao ležati.

Sixersima je ovo bila 44. pobjeda u sezoni, i dalje drže četvrto mjesto na Istoku, s jednom pobjedom manje od trećeg Clevelanda i jednim porazom manje od pete Indiane.

Hezonja i Vučević nedovoljni za Orlando

Daleko od doigravanja je Orlando Magic našeg Marija Hezonja, a kad je već tako, dobro je barem što Dubrovčanin pokazuje koliko vrijedi. Brooklyn Netsi slavili su na Floridi 111-104, a Hezonja je ubacio 23 koša, pri čemu je iz igre šutirao 8-17, a za tricu 2-6. Imao je i sedam skokova, tri asistencije i jednu ukradenu loptu za 35 minuta na parketu.

Orlando je ove noći išao na "balkanski" pogon, budući da je jedino Nikola Vučević (24 koša i 15 skokova) bio efikasniji od Hezonje.

Igrali su ove noći i ostali hrvatski košarkaši, svi osim Bojana Bogdanovića, ali bez zapaženog učinka. Dragan Bender je u porazu Sunsa od Clippersa dobio 18 minuta i iskoristio ih za dva koša, jedan skok i dvije asistencije. U pobjedi Clevelanda Ante Žižić je dobio cijelu jednu minutu na parketu, a za to vrijeme stigao je jedanput asistirati. Ivica Zubac je također pobijedio, ali nije se ni on naigrao - osam minuta, bez koša, tri skoka i jedna asistencija.

Noć za pamćenje Townsa i Timberwolvesa

A najefikasniji ove noći bio je Karl-Anthony Towns. S druge strane bila je Atlanta, Minnesota je slavila 126-114, a centra Wolvesa ubacio je nevjerojatnih 56 koševa! Za taj učinak potrošio je 32 lopte, pogodio ih je 19, a stigao je uloviti i 15 skokova. Nikad nitko u povijesti kluba nije zabio toliko, Towns je postavio rekord i nadmašio velikane poput Kevina Garnetta, Kevina Lovea, Stephona Marburyja...

Svi rezultati

Charlotte - Cleveland 105-118

Orlando - Brooklyn 104-111

Philadelphia - New York 118-101

Memphis - Portland 108-103

Minnesota - Atlanta 126-114

Utah - Boston 94-97

Phoenix - LA Clippers 99-111

LA Lakers - Dallas 103-93