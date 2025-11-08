Obavijesti

STOPER HAJDUKA

Šarlija: Recept sigurne obrane? To što nam pomažu i vezni red te napad. Livaja je opcija više

Piše Tomislav Gabelić, Petar Božičević,
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Uvijek je opcija više. Vidjeli ste kako uzme duele, podvali loptu, imao je dva odlična udarca. Sigurno je to kvaliteta više koja će nam biti jedna od opcija u budućnost, rekao je o povratku Livaje

Zvonimir Šarlija odradio je još jednom vrlo dobrih 90 minuta u pobjedi Hajduka protiv Osijeka, ponovno je predvodio obranu i diruigirao dječjim vrtićem Hrgović, Hodak i Mlačić. 

Split: Torcida slavi 75. rođendan 00:49
Split: Torcida slavi 75. rođendan | Video: 24sata/pixsell

- Rani gol nam je olakšao put, ne može bolje nego otvorit pogotkom. Ne mogu reći da smo baš dominirali, da je bilo lagano. Osijek je bio odličan, agresivan, rastrčan. Slična utakmica kao u Koprivnici, puna intenziteta. Nakon prvih 15 minuta smo se stabilizrali, uzeli inicijativu. Drugo poluvrijeme smo imali 5-10 minuta u 'crvenom', ali smo poslije iskontrolirali njihove napade - rekao je Šarlija, a na pitanje koji je recept sigurne obrane odgovara:

Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL
Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Znate što je recept? Da se Krovinović prvo poluvrijeme dva puta vrati, skine Jakupoviću s glave, a drugi put ukliže. Nije recept ni Šarlija, ni Mlačić, ni Hodak, ni Hrgović. To su i ovi momci naprijed.

Stanka?

- Možda je i bolje malo da guštamo na prvom mjestu, ali dignut će se neki igrači koji su bili dugo aut, Kara, Livi...Možda se vrati i neki ozlijeđeni.

Povratak Livaje?

- Uvijek je opcija više. Vidjeli ste kako uzme duele, podvali loptu, imao je dva odlična udarca. Sigurno je to kvaliteta više koja će nam biti jedna od opcija u budućnost.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Rijeka...?

- Odličan teren. Rijeka igra malo bolje pod novim trenerom. Bit će super utakmica, naelektrizirana atmosfera. To volimo, jedva čekam da se 'potučemo' - zaključio je Šarlija.

