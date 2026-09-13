Sassuolo je u trileru pobijedio Juve! Ćaleta-Car je debitirao

U susretu četvrtog kola talijanskog nogometnog prvenstva Sassuolo je pobijedio Juventus s 3-2, a za pobjednički sastav prve minute je zaigrao hrvatski nogometaš Duje Ćaleta-Car. Bila je to "luda" utakmica u kojoj je domaćin vodio 1-0 i 2-1, Juve se oba puta vratio, no Sassuolo je ipak stigao do tri boda golom Vasilija Adžića u četvrtoj minuti nadoknade.

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Nakon prvog poluvremena bez golova, nastavak je ponudio pravu golijadu i nevjerojatnu završnicu u kojoj su u samo pet minuta pala čak tri gola.

Domaćin je poveo u 65. minuti golom Sebastiana Esposita, izjednačio je Edon Žegrova u 82. minuti, no šest minuta kasnije Kieron Bowie ponovo dovodi domaćine do prednosti.Kada je Žegrova svojim drugim golom u nadoknadi zabio za 2-2, činilo se kako će susret završiti bez pobjednika.

Foto: Guglielmo Mangiapane

No, u četvrtoj minuti nadoknade "sjevnula" je kontra domaćina koju je u pogodak za pobjedu pretvorio Adžić, koji je u Sassuolo stigao na posudbu upravo iz Juventusa. Za pobjednički sastav je od 81. minute zaigrao Duje Ćaleta-Car.

Foto: Guglielmo Mangiapane

Na vrhu ljestvice je Lazio s 10 bodova, Roma, Inter i Cagliari imaju po devet bodova. Juventus je osmi sa sedam bodova, koliko ima i Sassuolo stepenicu niže.