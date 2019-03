Schalke 07 zadržao humor: Je li više dosta tih golova, City?

Kada bi svi koji izgube bili poput Schalkea, svijet bi bio puno zabavnije mjesto. Jer uvijek je lijepo vidjeti kada netko uspije zadržati dobar smisao za humor. Unatoč katastrofi na terenu.

Manchester City ih je potopio 7-0 u utorak. Na terenu im, očito je, baš i nije išlo, ali je njihov službeni Twitter profil bio u odličnoj formi.

Gary Lineker je tijekom utakmice komentirao da bi Schalke "ovim tempom mogao doživjeti poraz kakav je doživjela Theresa May". Britanska premijerka je na dan glasovanja o Brexitu izgubila za 149 glasova.

- Volio bih vidjeti kako bi se Theresa May obranila protiv Leroya Sanea - odgovorio je Schalke. Sane je upravo u njemačkom klubu započeo svoju profesionalnu karijeru, a sinoć je zabio jedan gol i triput asistirao.

I'd like to see Theresa May try and defend against @LeroySane19 https://t.co/tvgjlgdFIn — FC Schalke 04 (@s04_en) 12. ožujka 2019.

Iznimno tešku večer pokušavali su prebroditi uz seriju urnebesnih objava. Već u prvom poluvremenu im je postalo jasno da se preokret 'možda' i neće dogoditi, a nakon prvih 45 minuta su napisali da u nastavku moraju zabiti 'samo' četiri gola.

That comeback 𝘮𝘪𝘨𝘩𝘵 not be happening 😐



(35') #MCIS04 1-0 — FC Schalke 04 (@s04_en) 12. ožujka 2019.

- Ovaj se lik večeras ne zaustavlja - piše u jednoj objavi uz fotografiju VAR-a koji je često bio pozivan tijekom utakmice. Nakon šestog primljenog gola su objavili GIF sa Jean-Lucom Picardom iz Zvjezdanih staza: Sad je dosta, pobogu!

Nakon posljednjeg gola u svojoj mreži, Schalke se krenuo nadati da je riječ samo o noćnoj mori... Ali nije bio u pitanju loš san, City im je stvarno utrpao sedam golova. Na kraju su se morali uozbiljiti pa su se ispričali svim navijačima, posebno onima koji su putovali u Englesku na utakmicu.

Please tell me this is all a bad dream.



(84') #MCIS04 7-0 — FC Schalke 04 (@s04_en) March 12, 2019