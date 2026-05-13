Schildenfeld o bivšem napadaču 'vatrenih': Pa još imam ožiljke od naših dvoboja na treninzima!

Gordon Schildenfeld (41) drugi je gost podcasta 'As s klupe: Powered by Carlsberg', posvećenom hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Nekadašnji branič "vatrenih" za reprezentaciju je skupila 29 nastup, zabio jedan gol, a hrvatske boje branio na dva europska (2012. i 2016.) i jednom Svjetskom prvenstvu 2014. godine.

- Danas kad se s vremenom prisjetite nastupa za reprezentaciju shvatite svoj uspjeh, gdje ste bili i što ste radili, kako ste bili dio samog vrha svjetskog nogometa. Danas imam dvoje male djece koji se toga ne sjećaju, pa ma mali čudno gleda kad se priča o tome. Imao sam privilegiju kao malo tko biti dio hrvatske reprezentacije - kaže Schildenfeld, pa nastavlja:

- Sjećanja na 1998.? A bio sam mali Gordon koji je po šibenskim kafićima pratio sve uspjehe reprezentacije u Šibeniku. Bavio sam se kao klinac nogometom, ali mozak tad ne razmišlja da bi jednog dana mogli doći do te razine, to vam je kao dječaku sve nekako nestvarno. Gledali smo te utakmice na šibenskoj rivi, navijali, skakali..., to su bili lijepi dani.

Sjećate li se vašeg debija za reprezentaciju?

- Kako ne? Mijenjao sam Srnu na desnom boku, nisam noge osjećao, ha, ha. Teški adrenalin me "pucao", bio mi je to nestvaran moment. Bio sam desni bek, ali tad bi stao i na gol da treba, čistio bi i kopačke drugima samo da budem dio toga. I onda je sve nekako krenulo. Igrali smo protiv Lihtenštajna u Vinkovcima, ti počeci se uvijek pamte.

Jeste li imali tremu među "vatrenima?

- Čak i ne, ja sam s tom generacijom, Lukom i ostalima, odrastao na hrvatskim terenima. Bili su tu i "stranci" kao Olić, Šimić..., ali kad te dečke upoznaš i doživiš, vidiš kako su pravi ljudi. Svi su nas prihvatili. Tad je nekako došao Slaven Bilić, imao je dosta razumijevanja za nas mlade, većinu je vodio i u U-21 reprezentaciji.

Jeste li se pazili na treninzima, da bi ne i slučajno nekoga prejako po nogama opalili?

- A bilo je straha, ha, ha. Mi ovisimo o svakom igraču, svatko nam je bitan, pogotovo ti stariji dečki poput Pletikose, Olića, Srne..., nećeš s njima maksimalno u duel. Ali s jednim sam se tukao na svakom treningu. Svaki dan je s Mandžukićem bilo na "nož", gaženja i svega, vjerojatno nije bilo treninga da oboje nismo krvavih nogu napustili trening. On je takav, prima udarce i vraća, kakav je na utakmicama takav je bio i na treningu. I danas imam ožiljke od njega, ha, ha.

Turska mi je najdraža u karijeri

Najdraža reprezentativna utakmica u karijeri?

- Pobjeda nad Turskom 3-0 u dodatnim kvalifikacijama u Istanbulu, to je bila tako važna utakmica za cijelu našu generaciju. Turska je bila jaka, ti njihovi navijači su bili baš strastveni, a znali smo kako moramo to dobiti. Odmah smo zabili i tu je krenulo uživanje u svemu tome. Zabili smo i drugi i treći gol, sjajan osjećaj. Kao i nastup na mom prvom velikom natjecanju, Euru 2012., imao sam osjećaj kao da sam gladijator, a tad su Španjolska i Italija bili fantastični, tu je bila i Irska.

Koja je tajna hrvatske reprezentacije?

- Imamo talent i snalažljivi smo. Svi se teško prilagođavaju novonastalim situacijama, kod nas je to izraženo. Odrasli smo na betonu, travi, ja valjda do juniorskog nogometa nisam deset puta igrao na zelenoj travi. U Šibeniku smo trenirali valjda po makadamu, prije treninga bacali s terena veće kamenje da se nitko ne izreže. Ako ideš u klizeći start, kasnije ti nedostaje pola kože.

Kad ste osobno shvatili da je Luka "svjetsko čudo"?

- Meni je ona utakmica protiv Werdera u Bremenu bila onako, tu sam shvatio da je Luka "woow". Igramo protiv top ekipe, a on ih "ljulja", prodaje im tunele, dribla ih lakoćom. Kad svaki dan trenirate s njim, vi ne osjetite taj napredak. Ali kad ga onda vidite u Tottenhamu, pa ga vidite u Realu, vidite taj razvoj. I da je on fantastičan. Mislim, Werder je imao ozbiljnih problema s nekim klincem od 18 godina. I tad shvatite kako je već tada bio ispred svih.

Jeste ikad primijetili da mladi igrači u reprezentaciji gledaju sve što rade i Luka, gledaju što jede, kako trenira...?

- Joj, svaki put bi se iz reprezentacije vratio s dva kilograma viška, ha, ha. Tamo je bilo palačinki, štrudla, sladoleda, pizza..., kad smo već u hotelima s pet zvjezdica barem smo uživali u hrani. U klubu vas tjeraju da jedete zdravo. Sjećam se, jednom su nam u reprezentaciji ukinuli palačinke s Nutellom, molili smo ih da nam ih vrate. Onda bi ulazili u sobe i kuhinje, pa ih uzimali po 20, ha, ha.

Pojedem tonu kroasana, a Čarli se ozlijedi

Šifo se prisjetio i jedne anegdote...

- Igrali smo protiv Belgije kod Štimca, stoperi su trebali biti Ćorluka i Šimunić. Ja sam taj dan na užini pojeo sedam kroasana s Nutellom, i poslije toga mi dođe Čarli koji se nešto ozlijedio i kaže mi "Šifo ti danas igraš". Ja si mislim "pa kako", pojeo sam tonu kroasana. I ništa, pio sam puno vode, "gasio požar", na kraju je sve ispalo dobro.

Tko vam je bio najsmješniji u reprezentaciji?

- Mandžukić. On nije puno pričao, nije bio toliko komunikativan, ali kad bi nešto ispalio, to bi bilo čudo. Takav je karakter, šuti i onda nešto dobaci, neku provokaciju, svi bi popadali na pod od smijeha.

Vaše prvo veliko natjecanje bilo je Euro 2012.?

- Tek kad ste tamo shvatite veličinu svega toga, uhvati vas nervoza, trema. Sjećam se prvu utakmicu, na početku su bile neke akcije kojih se ja uopće ne sjećam. Evo igrali smo protiv Italije, čuvao sam Antonija Cassana, a dvije godine ranije sam s njim igrao na PlayStationu. Sve je drugačije.

Kakvi su bili izbornici Bilić, Kovač, i Čačić?

- Totalno različiti, svatko na svoju stranu. Niko je profesionalac, na sve se pazi, stalno su nam vadili laktate, Olić se znao šaliti kako više nema kapi krvi u prstima. Slaven je imao drugačije ljudske odnose unutar momčadi, svima je bilo lijepo biti u reprezentaciji, a Čačić je bio svoj, težio je rezultatu, djelovao mirnije i malo razgovarao s igračima.

Luka će ubrzo skupiti 200 utakmica za "vatrene"...

- Ja da se u ovim godinama malo jače zatrčim, izletio bi mi kuk, a gledam njega - čudo. On je u Realu igrao po 57 utakmica u sezoni, ja bih ih negdje odigrao 36 i ne bih mogao doći k sebi. Svaka mu čast, pretpostavljam da i njega sve boli na kraju neke utakmice, Luka je čudo.

Kako gledate na Dalićev mandat?

- Tko sam ja da mu sudim, ha, ha? Teško će to netko ponoviti. Njegovi su rezultati fantastični, sve drugo je nebitno. Evo ja i dalje vjerujem da nas on može dovesti do četvrtfinala, a mi imamo samo četiri milijuna stanovnika. Danas izbornik Brazila u superlativima priča o Hrvatskoj. Nekad bi se sve pitalo samo Brazil kad bi oni igrali, a danas se i protiv njih puno toga pita Hrvatsku.

Gvardiol mi djeluje iskusnije od Van Dijka

Kako je bilo na Mundijalu u Brazilu?

- Drugačije iskustvo, igrali smo na otvaranju protiv njih, pa je to bio šou. Sjećam se, s nama je zbog sigurnosti vojska išla do dućana, a o životinjama, iguanama i zmijama da ne govorim. Iguane su nam hodale po kampu, kad sam pitao zbog čega, rekli su mi zbog zmija. A ničega se ne bojim kao zmija, ha, ha. Čim smo sletjeli u Brazil prvo sam na pisti vidio zmiju, ma joj.

Očekivanja od Svjetskog prvenstva?

- Stvarno vjerujem da opet možemo daleko, barem do četvrtfinala, a onda je sve moguće. Nije mi drago vidjeti Svjetsko prvenstvo od 48 zemalja, nije svaka promjena dobra. Tu moraju biti samo najbolji na svijetu, treba se izboriti za to natjecanje.

Hrvatska danas ima sjajne mlade stopere, Gvardiola i Vuškovića?

- Stvarno imamo kvalitetu, njih dva su mi jako zanimljivi, tu je i Stanišić. Gvardiol mi je drugi nivo, fantastičan. Van Dijk je stariji od njega 10 godina, a meni Joško djeluje sigurnije i igra s više samopouzdanja od njega, kao da je on deset godina stariji. Dečko godinama igra na svjetskom nivou, svi znamo koliko vrijedi, kapa mu do poda, ja ga nemam pravo ni komentirat - završio je Schildenfeld.