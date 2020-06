Schumi će imati novu operaciju: 'Ne znamo hoće li pomoći...'

<p>Novosti oko zdravstvenog stanja <strong>Michaela Schumachera </strong>strogo su čuvana tajna. Rijetko kada u javnost izlaze detalji vezani uz njegov oporavak nakon teške nesreće koju je doživio u prosincu 2013. godine na skijanju kada je pao i udario glavom od kamen.</p><p>Ista situacija je i danas. O njemu se ne zna gotovo ništa, ali njegov bivši timski kolega<strong> Felipe Massa</strong> otkrio je za Fox Sports da on zna sve</p><p>Sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 je na liječenju u Parizu već neko vrijeme, a o njemu se brine liječnik Phillipe Menasché. Schumacher je prvo bio podvrgnut terapiji matičnim stanicama, a talijanski <a href="https://www.controcopertina.com/2020/michael-schumacher-dopo-lincidente-e-irriconoscibile-corpo-deteriorato-40706" target="_blank">Contro Copertina</a> piše kako će isti liječnik izvršiti novu operaciju nad legendarnim Nijemcem. </p><p>- Cilj je regeneracija Michaelovog živčanog sustava - rekao je Menasché, a talijanski neurokirurg Nicola Acciari kaže da Schumi pati od atrofije mišića i osteoporoze. Do toga je došlo zbog nedostatka fizičke aktivnosti...</p><p>- U proteklih 20 godina znanost je postigla golem napredak na polju liječenja matičnim stanicama. Ali to ne mijenja činjenicu da još uvijek malo znamo o ljudskom mozgu. Nismo u mogućnosti reći kakve će rezultate donijeti ova operacija.</p><p>Bivši šef Ferrarija Jean Todt jedan je od rijetkih koji ima pristup Schumacheru.</p><p>- Uvijek sam oprezan sa bilo kakvim izjavama, ali to je istina. Gledao sam jednu utrku zajedno s Michaelom u njegovoj kući u Švicarskoj - potvrdio je Todt.</p><p>Felipe Massa nedavno je otkrio kako zna u kakvom je stanju Schumacher, ali...</p><p>- Znam u kakvom je stanju, imam sve informacije. S njim sam uvijek bio blizak. Moramo znati da ova situacija nije nimalo laka. Moramo poštovati obitelj, ne žele iznositi stvari u javnost i tko sam ja da to napravim. Sanjam ga svaki dan i molim se za njega da mu bude bolje i da se ponovno vrati na stazu kako bi bio podrška sinu. Molim se da se to dogodi jednog dana - kazao je Massa.</p>