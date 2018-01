Še enkrat, arbitraža! EHF ih je odbio, Slovenci sad idu na sud

Rukometni savez Slovenije žalio se na rasplet utakmice protiv Njemačke (25-25), ali EHF je odbio žalbu i potvrdio konačan rezultat. No Slovenci ne odustaju.

Kako piše 24ur, tajnik reprezentacije Goran Cvijič najavio je civilnu tužbu i moguće prebacivanje slučaja na Međunarodni arbitražni sud (CAS). U slovenskom stožeru razmišljaju iz protesta napustiti Euro u Hrvatskoj.

- Već sam rekao da ovo što se nama događa prelazi sve granice. Ozbiljno razmišljamo da napustimo EP, iako smo svjesni posljedica za mlađe generacije - rekao je tajnik slovenske reprezentacije Goran Cvijič.

Podsjećamo, Slovenija je bila blizu pobjede protiv europskog prvaka u zagrebačkoj Areni. Nijemci su zabili za 24-24, a do kraja je bilo 14 sekundi. Slovenci su preko Janca zabili za 25-24 i počelo je slavlje.

Do kraja je bilo samo tri sekunde. Dovoljno da Blaž Blagotinšek napravi glupost i stane u krug na centru gdje su Nijemci izvodili napad. Utakmica je završila, počelo je slovensko slavlje, ali onda su suci dobili poziv sa zapisničkog stola...

Prema pravilu:

'Ako u posljednjih 30 sekundi utakmice, dok lopta nije u igri, bilo koji igrač ili netko od službenih osoba odugovlači ili spriječi protivnika da zapuca prema golu ili ga nepropisno onemogući u čistoj šansi za gol, sudac ga mora diskvalificirati i pokazati na sedmerac.'

Suci su pregledali videosnimku i učinili upravo to, crveni karton Blagotinšeku i sedmerac koji su Nijemci pretvorili u 25-25.

Aljuš Pertinač, slovenski političar i bivši tajnik Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa, objavio je dokument rukometnih pravila i rekao kako EHF ne zna tumačiti svoja pravila podcrtavši rečenicu 'if the ball is out of play' (ako je lopta van igre).

Nije baš jasno što je tu mislio jer lopta je bila van igre, Slovenci su zabili za 25-24 i Nijemci su se spremali početi novi napad koji kreće onog trenutka kad izvedu loptu s centra. No nisu je mogli izvesti jer je Blagotinšek skakao po centralnom krugu.

