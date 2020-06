'Sedam godina za*ebavao sam se u Dinamu i opet bio najbolji. Bjelica će uvijek biti mali trener'

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac u A1 nogometnom podcastu osvrnuo se na maksimirski dio karijere i otkrio: Htjeli su me i Werder, Valencia, PSG, Monaco. Ali Dinamo nije htio prodaju

<p>Finalist Hrvatskog kupa, povratnik u hrvatski nogomet <strong>Sammir</strong> (33) ovaj četvrtak gostovao je u A1 nogometnom podcastu u Podcast Inkubatoru i prisjetio se detalja iz bogate nogometne karijere.</p><p>Najtrofejniji igrač Dinama s čak sedam prvenstava, pet kupova i dva superkupa u Maksimiru se zadržao sedam godina u prvom mandatu (2007.-2014.) i pola godine u drugome (2017.).</p><p>Bivši hrvatski reprezentativac prodao se u španjolski Getafe 2014. za 2,5 milijuna eura, a tvrdi da je mogao i u bogatije klubove.</p><p>- Dinamo me nije htio prodati, u klubu nisu bili korektni prema meni. Nitko u klubu nije mislio na mene i to im zamjeram. A htjeli su me Valencia, PSG, Monaco, Werder - nabrajao je hrvatski Brazilac.</p><p>Nedavno je u intervjuu za Novu TV otkrio kako u Zagrebu nije trenirao, spavao ni živio kako treba. Poznati su njegovi izleti u noćne klubove zbog čega je nekoliko puta bio kažnjen.</p><p>- Vidio sam profesionalizam kad sam došao u Getafe. Sedam godina tu sam se za*ebavao i igrao koliko mi je trebalo da budem najbolji - iskreno je priznao Sammir.</p><p>Bivši trener Dinama <strong>Nenad Bjelica</strong> otkrio je kako je Sammir bio blizu drugog povratka u Maksimir, ali da se transfer nije dogodio na njegovo inzistiranje.</p><p>- Vratio sam se iz Kine i razgovarao sa Zdravkom koji je rekao da me želi. I Bjelica mi je onda rekao da me želi, ali mi se nisu javili. Zdravko mi je nakon toga rekao da ga bojkotiraju i da me Bjelica ne želi. Zato će on za mene uvijek biti mali trener. Mogao mi je to reći u lice - poručio je Sammir.</p><p>Kako vidi današnji Dinamo?</p><p>- Ne želim previše pričati o njemu. Trener je bio najbolji igrač Dinama, a Petković je najbolji igrač. Volio bih igrati s njim. Zna asistirati i zabiti, kompletan igrač.</p><p>Najboljim trenerom u karijeri ocijenio je <strong>Krunu Jurčića</strong>.</p><p>- Zna jako puno. Mediji ga ne vole, ali baš mi se sviđa. Dobre treninge je pripremao, ima stav i samopouzdanje. Jako dobar trener. Čak bolji od trenera Getafes. Napravio sam jako puno kod njega, igrao lijevo krilo i ulazio u sredinu, što mi je odgovaralo. On me tu našao. Kad sam došao igrao sam desno krilo, tu se nisam osjećao dobro - rekao je Sammir.</p>