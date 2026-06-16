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Sedam jahačica, megazastava i minuta šutnje. Hrvati će noćas okupirati Dallas u velikoj paradi

Piše Josip Tolić,
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Sedam jahačica, megazastava i minuta šutnje. Hrvati će noćas okupirati Dallas u velikoj paradi
Foto: Igor Kralj/Pixsell, Facebook

Dallas gori od hrvatske groznice: megazastava, kauboji i povorka za "vatrene" pred okršaj s Engleskom

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Nakon nekoliko mjeseci pripreme noćas će ulicama Dallasa zavladati kvadratići i brojni hrvatski navijači. Kao uvertiru je udruga Mi Hrvati razvila megazastavu iz Crikvenice od 1200 kvadrata na obali East Rivera u New Yorku, a sad se sva pažnja seli prema Dallasu i utakmici "vatrenih" protiv Engleske u srijedu od 22 sata po hrvatskom vremenu, kao i ono što će uslijediti u ranim jutarnjim satima toga dana.

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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dakle, u noći na srijedu od 2.15 po našem vremenu, odnosno 19.15 po lokalnom, počinje program "parade američko-hrvatskog prijateljstva" kod Civic Gardena u Teksasu. Tu će se formirati kolona koja će krenuti kroz središte grada prema Ferris Plazi, a na njenom čelu sedam jahačica iz nagrađivanog teksaškog sastava Red Dirt Riders Equestrian Drill Teama. Dame će izvesti posebne formacije sa zastavama Hrvatske, SAD-a i teksaškim stijegovima, nosit će kaubojske šešire s hrvatskim obilježjima i, dakako, kravatu.

Organizatori iz Mi Hrvati predvidjeli su da iza njih dolaze četiri svečane kočije "Vintage Carriage", među kojima će u jednoj biti hrvatska zastava, druga će biti zadužena za glazbu, a u preostale dvije članovi navijačke udruge odjeveni kao teksaški kauboji, nakon što su u Katru oduševili svijet odjeveni kao šeici.

Foto: Mi Hrvati

Dio povorke bit će i korteo navijača s bubnjarom, barjaktarom, folklornim ansamblima i sportskim klubovima, a kulminacija bi trebala biti razvijanje crikveničke navijačke zastave koja je zasjala i u New Yorku. Teška je 90 kilograma i morali su je slagati iz tri dijela zbog visokih troškova prijevoza. Do Dallasa su je iz New Yorka prebacili autom na putu od čak 26 sati.

Povorka će se zaustaviti kod memorijala Johnu F. Kennedyju, bivšem američkom predsjedniku kojega su 1953. ubili u Dallasu. Tamo će svi skinuti šešire i održati minutu šutnje u znak poštovanja. Po završetku povorke u 20.15 po lokalnom vremenu, odnosno 3.15 ujutro po hrvatskom, okupljenima će se obratiti predstavnici Dallasa i hrvatskog veleposlanstva, a uslijedit će zabavni program i nastup klape Samoana do 22 sata po lokalnom, odnosno 5 ujutro po hrvatskom vremenu.

Troškovi organizacije premašli su 35.000 dolara, a sve se događa uz pratnju lokalne policije na Harley Davidsonima. Njen je šef Mark Rickerman bio u Zagrebu 1996. kao dio misije Unprofora. Iza cijelog projekta stoji udruga "Mi Hrvati" i njen predsjednik Željko Bulić koji će utakmicu, pak, pratiti iz Zagreba.

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