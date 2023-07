Sedam mjeseci nakon što je bio junak bronce, Oršić prolazi kalvariju kojoj se ne nazire kraj

Čim je transfer bio dogovoren, dojurio je u Sloveniju na pripreme. Laknulo mu je jer je pobjegao iz "engleskog zatvora" u Southamptonu te došao u ruke omiljenog trenera Nenada Bjelice, koji mu je već jedanput oživio karijeru.

- Vidim da je sretan, kao kada djetetu date igračku, a mislim i kako je ugodno iznenađen svime što je doživio u Trabzonu. Svidio mu se grad, klub, navijači, sportski centar, važno mi je da je sretan i zadovoljan. I da je sve što smo mu govorili tijekom pregovora ispunilo njegova očekivanja - govorio nam je Bjelica na pripremama u Brdu kod Kranja.

Mislav je doista blistao:

- Istina, baš sam sretan - rekao nam je.

No sreće za Mislava Oršića (30), nažalost, nema. Čeka ga dug oporavak od teške ozljede koju je pretrpio na treningu Trabzonspora. Oršić se ozlijedio u duelu sa suigračem Hakanom Yeşilom (21). Hrvatski napadač gradio je loptu, a Turčin ga je pritom udario po desnoj nozi. Isprva se to nije činilo tako ozbiljno, no Oršić nije mogao nastaviti trening. Jaukao je od bolova, a s terena su ga odvezli na vozilu za golf. Njegov Trabzonspor još je na pripremama u trening-kampu slovenskog nogometnog saveza, a tursko prvenstvo otvara 13. kolovoza utakmicom protiv Antalyaspora.

Turci sumnjaju da je Oršiću puknuo križni ligament, što je jedna od najtežih ozljeda u sportu i oporavak je dugotrajan i težak. Traje minimalno šest mjeseci. U idealnom scenariju Oršić bi se vratio nogometu tijekom proljeća iduće godine, iako su mnogi i dulje pauzirali. Primjerice, Virgil van Dijk ozlijedio se s 29 godina i vratio se nakon 285 dana, Zlatanu Ibrahimoviću ligament je puknuo s 35 godina pa se vratio nakon 212 dana, Marco Reus zaigrao je nakon 259 dana, Marku Pjaci trebala su 282 dana, no nikad se nije vratio u formu u kakvoj je bio prije ozljede, Hajdukov golman Lovro Kalinić još se nije oporavio od ozljede križnog ligamenta, a stradao mu je prije 267 dana...

Oršić je prije samo sedam mjeseci bio jedan od najvećih junaka pohoda na svjetsku broncu "vatrenih", 9. prosinca asistirao je Petkoviću za gol Brazilu i sigurno pogodio zadnji jedanaesterac za polufinale pa 17. prosinca zabio za pobjedu nad Marokom i broncu, a ubrzo i potpisao za Southampton te ostvario san da ode u Premier ligu. No otad mu je sve krenulo nizbrdo. Uopće nije igrao, bez konkretnog razloga i objašnjenja, klub mu je ispao iz prve lige, on je ispao iz reprezentacije i jedva je dočekao ljeto da oživi karijeru.

- Sad sam našao novi klub, želim odraditi dobre pripreme i igrati dobro kako bih se vratio na radar izbornika. Volio bih opet zaigrati za Hrvatsku, ponovno biti dio naše reprezentacije. Dat ću sve od sebe kako bih bio na popisu Zlatka Dalića, nitko sretniji od mene ako se to dogodi - govorio nam je početkom mjeseca.

Ali zla kob se nastavila. Sad će ga teška ozljeda izbaciti s terena na nekoliko mjeseci, propustit će i jesenske utakmice kvalifikacija za Euro, a onda je pitanje koliko će brzo zacijeliti i doći u formu. I hoće li to biti na vrijeme za Europsko prvenstvo u Njemačkoj.