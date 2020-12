Sedam praznih mjesta u osmini finala: Kaos u Modrićevoj grupi

Devet klubova osiguralo je nastup u osmini finala Lige prvaka ove sezone, a za još sedam mjesta u zadnjem kolu će se boriti 13 klubova - među njima su Real Madrid i Inter

<p>Uoči posljednjih 90 minuta natjecanja po skupinama nogometne devet klubova je osiguralo plasman u osminu finala, dok ćemo preostalih sedam putnika doznati ovoga tjedna.</p><p>Europsku sezonu u elitnom natjecanju "Starog kontinenta" sigurno nastavljaju Bayern München, Manchester City, Porto, Liverpool, Chelsea, Sevilla, Borussia Dortmund, Barcelona i Juventus.</p><p>Za preostalih sedam mjesta bori se 13 klubova - Atletico Madrid, RB Salzburg, Borussia Mönchengladbach, Šahtar, Real Madrid, Inter, Atalanta, Ajax, Lazio, Club Brugge, Manchester United, Paris Saint-Germain i RB Leipzig.</p><p>Poznato je i kako za četiri kluba (Midtjylland, Rennes, Zenit, Istanbul Basaksehir) ovoga tjedna završava europska priča jer su sigurno posljednji u svojim skupinama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lovren je slavio prošle sezone</strong></p><p>Europski prvak Bayern je osigurao ne samo prolaz, već i prvo mjesto u skupini, dok je borba za broj dva još uvijek otvorena. Tko će uz Bavarce dalje, u direktnom sudaru će odlučiti RB Salzburg i Atletico, a austrijskom prvaku igra samo pobjeda. Moskovski Lokomotiv, našeg Vedrana Ćorluke, još se nada čudu kako bi barem preselio u Europsku ligu. No za to Rusima treba pobjeda u Münchenu i barem bod Atletica u Salzburgu.</p><p>Ovo je jedina skupina u kojoj sve četiri ekipe mogu proći dalje stoga nas očekuje spektakl u Madridu gdje se sastaju Real i Borussia i Milanu gdje će snage odmjeriti Inter i Šahtar. Kombinacija je mnogo, a dodajmo kako je u najtežoj poziciji Inter koji ne ovisi sam o sebi. "Nerazzurri" moraju pobijediti Šahtar i nadati se da utakmicu Madridu neće završiti neodlučeno.</p><p>Manchester City je osigurao prvo mjesto u skupini bez obzira na ishod zadnjeg kola jer ima tri boda više od Porta i bolji međusobni skor. Porto je sigurno drugi, a jedina nepoznanica je tko će u Europsku ligu. Olympiakos i Marseille su bodovno izjednačeni, no Grci su bolji u međusobnom omjeru. U zadnjem kolu sastaju se City i OM, te Olympiakos i Porto.</p><p>Liverpool ide dalje kao pobjednik skupine, a Midtjylland je sigurno zadnji. Tko još ide u osminu finala, a tko seli u Europsku ligu u međusobnom će susretu u Amsterdamu odlučiti Ajax i Atalanta. Talijani su u prednosti jer imaju bod više, a spomenimo kako je prvi susret u Bergamu završio 2-2. U drugom susretu Midtjylland će na oproštaju od Europe ugostiti engleskog prvaka.</p><p>Skupina u kojoj je sve jasno. Chelsea je sigurno prvi, dalje i de i Sevilla, dok Krasnodar seli u Europsku ligu. Za Rennes je priča gotova. U susretima posljednjeg kola sastaju se Chelsea i Krasnodar, te Rennes i Sevilla. </p><p>Borussia je osigurala prolaz, ali ne i prvo mjesto, a jedinicu može potvrditi pobjedom u St Peterburgu protiv otpisanog Zenita. Za drugo mjesto koje vodi u osminu finala u Rimu će igrati Lazio i Club Brugge. Talijani imaju dva boda više i remi im je dovoljan. Lazio može i do prve pozicije i to pobjedom na Olimpicu, dok u drugom susretu Zenit mora osvojiti barem bod protiv Dortmunda.</p><p>Barca i Juve su prošli, a u međusobnom susretu na Camp Nou će igrati za 'jedinicu'. Barca je u velikoj prednosti, ima tri boda više, a u prvom susretu u Torinu je slavila sa 2-0. Dynamo i Ferencvaroš će u Kijevu igrati za Europsku ligu. Oba kluba imaju po jedan bod osvojen u međusobnom susretu u Budimpešti koji je završio 2-2. </p><p>U ovoj grupi još nitko nije osigurao prolaz, a tri su kandidata za dva mjesta. Manchester United, Leipzig i PSG su bodovno izjednačeni, no Parižani imaju najlakši posao, kod kuće će igrati protiv Istanbul Basaksehira koji je sigurno zadnji. PSG pobjedom osvaja prvo mjesto u skupini, a zanimljivo može proći dalje i s porazom, ali tada dvoboj RB Leipziga i Manchester Uniteda ne smije završiti remijem. "Crvenim vragovima" je za prolaz dovoljan i bod jer su u prvom susretu deklasirali njemački sastav sa 5-0.</p>