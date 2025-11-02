Šef MMA sudaca za 24sata: To je bila kardinalna pogreška! Delija se može žaliti na poraz

To je očita greška suca. Nema tu neke dileme. Pravilo je striktno napisano, to nije nešto što je ostavljeno sucima na procjenu. Snimka se smije gledati isključivo nakon prekida, tu je sudac pogriješio. Vidjeli su na snimci da je bio prst u oko, u tim trenucima to kao sudac u kavezu nije vidio. Ali ovakva odluka se tretira kao da nije mogao nastaviti, jasna je situacija, to mora biti no contest, započeo nam je čelni čovjek hrvatskih sudaca Aleksandar Zorić o kontroverzi u meču između Ante Delije (35, 26-7) i Walda Cortesa-Acoste (34, 15-2) na UFC-u.

Pokretanje videa... 04:13 Opisao je i kakva mu je osjećaj kada čuje glasnu podršku s tribina... | Video: 24sata/pixsell

Ovakvo nešto i nije viđeno u najjačem svjetskom kavezu. Prvo je sudac Marc Smith rekao Acosti u kavezu da nije vidio ubod u oko, dao Deliji da ispuca još nekoliko udaraca pa prekinuo situaciju, a UFC se nakon svega 'vadio' kako sudac nije pokazao da je kraj meča.

- To je kardinalna pogreška. Zna se procedura ako se meč zaustavlja zbog, u ovom slučaju, uboda u oko. Kaže se 'stop', zaustavlja se vrijeme, šalje se borce u neutralni kut i eventualno se pitaju suci sa strane što su vidjeli ako ti nisi dobro vidio. Ne postoji mogućnost gledanja snimke ako meč nije završen, to jasno stoji u pravilima. Situacija je jasna, ako si išao gledati snimku, znači da je meč završio - rekao je najbolji hrvatski sudac pa poentirao:

- Zasigurno im je bilo stresno zbog situacije koja se prošlog vikenda dogodila na meču između Ganea i Aspinalla zbog no contesta u tom meču pa su to htjeli izbjeći. Čudi me da se sve to dogodilo jer je tamo bio Herb Dean kao autoritet, nije se ovo dogodilo u nekoj lokalnoj organizaciji nego na najvećoj svjetskoj sceni.

Nije tu bio samo propust gledanja snimke, već se to sve zakotrljalo ulaskom oba tima u kavez, donijele su se stolice borcima, nije bilo odlaska u neutralni kut, u kavezu je bio kaos.

- Ulazi cutman koji ti dira oko, to je strogo zabranjeno, smije ući doktor i po pravilu striktno piše da ti on smije dati suhu ili mokru gazu u ruku, nitko ti ne smije taknuti oko. Dogodilo se sto propusta, ali to je zapravo bio najmanji problem tamo. Ante Delija proslavio je pobjedu, a onda je praktički imao drugi meč. To je najveća glupost koja se može napraviti, generalni propust - objašnjava Zorić.

Hrvatski suci ozbiljno bi bili na tapeti da im se dogodio ovakav propust, ruku na srce, bili su ozbiljno prozivani od MMA javnosti zbog mnogo bezazlenijih propusta. Zorić je u karijeri imao situaciju kad je nakon pregleda snimke promijenio odluku.

- Bilo je to na meču Vase Bakočevića i Filipa Pejića u pulskoj Areni na FNC-u 19 kad je 'Nitro' opalio soccer kick. Nisam bio siguran u to što sam vidio i pustio sam da meč ode do kraja. Moraš znati što se može dogoditi, u jednoj sekundi moraš odraditi cijeli proces u glavi i donijeti odluku. Ali, bio je kraj meča, zato se snimka gledala i promijenila odluka, a tako stoji i u pravilima. Nema gledanja ako meč nije završio - jasan je Zorić.

Poraz trenutačno stoji u rezimeu dubrovačkog borca, ali postoji mogućnost da se sve to promijeni i da 'Hodajuća nevolja' i dalje bude bez poraza u kavezu najjače svjetske MMA organizacije.

- Postoji mogućnost žalbe jer je to striktno nepoštivanje pravila i moralo bi se promijeniti u no contest - zaključio je šef hrvatskih sudaca.