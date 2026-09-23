Šef sudaca prešutio je Mišićeve uvrede. Kako ga treba kazniti?

Gdje si, crveni karton, dobacio je predsjednik Rijeke Damir Mišković kapetanu Dinama Josipu Mišiću (32) koji se nakon gotovo deset godina vratio u hrvatsku reprezentaciju (ima dva nastupa iz mandata Ante Čačića na China Cupu 2017.) i koji još ne zna kad će biti na raspolaganju Mariju Kovačeviću za domaće utakmice.

Mišić je pocrvenio u nedjeljnoj pobjedi "modrih" nad Lokomotivom 3-1 grubo vrijeđajući suca Patrika Kolarića nakon dosuđenog prekršaja za protivnika u 69. minuti.

- Puši mi ku*ac, smrade jedan smrdljivi - rekao je Mišić Kolariću, stoji u službenom obrazloženju koje je objavio Dalmatinski portal, na što je ovaj odmah izvadio crveni karton i poslao ga u svlačionicu.

Ipak, u sudačkoj analizi osmog kola HNL-a šef sudačke organizacije Bertrand Layec propustio je spomenuti taj detalj, dok je Dinamov gol za vodstvo u 11. minuti, kojega je Kolarić prvotno poništio pa nakon intervencije Frana Jovića iz VAR sobe priznao, ocijenio dobrom odlukom.

Zašto je Francuz propustio osvrnuti se na očito vrijeđanje suca, nije poznato. Možda čeka odluku disciplinskog suca o kazni za Mišića, ali je svejedno i to mogao spomenuti bez implikacije o suspenziji i tako zaštititi sve suce od novih verbalnih ispada. Ovako će pravorijek o tome reći Alan Klakočer.

Inače, Mišić službeno zasad propušta samo jednu utakmicu, onu u Splitu protiv Hajduka 10. listopada, ali mu prijeti ozbiljnija kazna. Netko je u sustavu promijenio kaznu na dvije utakmice suspenzije, i ona je stajala na službenoj stranici lige, ali je potom vraćena na jednu jer se o kazni uopće nije odlučivalo. I to pokazuje priličnu neozbiljnost HNS-a u ovom slučaju.

Nogometaš Varaždina Leon Belcar je, podsjetimo, početkom sezone dobio tri utakmice kazne jer je nakon drugog žutog kartona protiv Rudeša vrijeđao suca Antonija Melnjaka, što je on unio u zapisnik, a bivši disciplinski sudac Saša Pavličić-Bekić, danas predsjednik Nadzornog odbora Dinama, kaznio je 2016. kapetana Rijeke Franka Andrijaševića s tri utakmice jer je suca nazvao smradom. Sad je uvreda bila puno žešća, ali se i Mišić nakon utakmice ispričao sucu. Kako će i kad reagirati HNS?