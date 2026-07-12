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Šef UFC-a podivljao nakon gafa: Isplatio sam mu brdo love, a mi ne možemo pogoditi ime osobe

Piše Issa Kralj,
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Šef UFC-a podivljao nakon gafa: Isplatio sam mu brdo love, a mi ne možemo pogoditi ime osobe
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Foto: Mark J. Rebilas
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Mislim, to je jednostavno apsolutno ludo. Ali mi smo apsolutno najgori u prikazivanju slavnih. Kad prikazujemo slavne, mi smo najgori - rekao je White nakon glavne borbe u UFC 329

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Conor McGregor se nakon pet godina vratio u UFC, ali povratak mu neće ostati u sjajnom sjećanju. Glavna borba UFC-a 329 između McGregora i Maxa Hollowaya završila je nakon samo 69 sekundi jer je irska MAA zvijezda morala predati borbu zbog ozljede desne noge. 

UFC 329 LAS VEGAS Povratak osuđenog silovatelja McGregora završio katastrofom, predao je nakon 69 sekundi!
Povratak osuđenog silovatelja McGregora završio katastrofom, predao je nakon 69 sekundi!

UFC 329 bio je jedan od najočekivanijih MMA događaja ove godine, a događaj je privukao i brojna poznata lica. Među njima je bio i boksač Shakur Stevenson koji je inače novo pojačanje Dan Whiteove boksačke promocije Zuffa Boxing. U trenutku kada je Stevenson pokazan na velikom ekranu u dvorani, produkcija je napravila veliki gaf. 

Naime, Stevensona su potpisali kao Jalena Williamsa, igrača Oklahoma City Thundera što je razbjesnilo Whitea koji je podivljao na konferenciji za medije. 

- Upravo sam isplatio Shakuru Stevensonu brdo love, a mi iz nekog razloga ne možemo je*eno pogoditi te slavne osobe. Pokažu ga i potpišu kao je*enog NBA igrača OKC-a. Jel' vi mene je*eno zaje*avate - rekao je te dodao:

- Mislim, to je jednostavno apsolutno ludo. Ali mi smo apsolutno najgori u prikazivanju slavnih. Kad prikazujemo slavne, mi smo najgori. 

Međutim, nije se zaustavljao.

- Upravo sam se iza je*eno svađao s mojim dečkima, derao sam se na sve tamo, a oni mi kažu: 'Ma ne, nogomet je gori. U nogometu prikažu ljude i ne stave nikakvu grafiku.' O ne. Mi stavimo je*enu grafiku i stavimo krivo ime. Mi pobjeđujemo. Mi smo najgori koji su to ikad je*eno radili - zaključio je.  

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