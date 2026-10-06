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SLUČAJ MAJER

'Šefe sad sam pravi, nemojte me zaboraviti', no šef Slaven Bilić ga je nekako zaboravio

Piše Ivan Tomašković,
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'Šefe sad sam pravi, nemojte me zaboraviti', no šef Slaven Bilić ga je nekako zaboravio
Rijeka: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Rujevici | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Od 27 igrača koliko ih je izbornik Slaven Bilić pozvao na prvi ciklus Lige nacija, on i još tri igrača nisu dobili niti sekunde

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Hrvatska večeras u 20:45 u Splitu na Poljudu igra utakmicu 4. kola Lige nacija protiv Španjolske.  Za tu utakmicu neće konkurirati Ivan Smolčić, Lovro Majer, Franjo Ivanović i Petar Musa, otkriva popis koji je objavila UEFA.

Lovro Majer tako se treći put zaredom našao na tribinama. U kadru je bio samo za utakmicu protiv Češke koju je Hrvatska pobijedila s 2-1, no ni tada nije ulazio u igru. U 4-1 porazu od Španjolske sve je pratio s tribine, kao i na Rujevici kada su 'vatreni' poraženi sa 7-0 od Engleza. 

Od 27 igrača koliko ih je Slaven Bilić pozvao na prvi ciklus Lige nacija, on i još tri igrača nisu dobili niti sekunde. To su i golmani Ivor Pandur i Dominik Kotarski te Andrej Kramarić

Sve to skupa malo i čudi jer Majer igra u sjajnoj formi u dresu grčkog AEK-a u koji je prešao iz njemačkog Wolfsburga za šest milijuna eura. On je u prvih devet utakmica za AEK upisao šest asistencija. Zanimljivo, Majer se u početku nije našao na popisu za Ligu nacija nego je dobio pretpoziv i naknadno je ušao među 27 igrača. 

Prag: Obilazak terena uoči susreta Češke i Hrvatske
Prag: Obilazak terena uoči susreta Češke i Hrvatske | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Svašta se može dogoditi u 15 dana, njegov status se značajno poboljšao. U Wolfsburgu mu se nešto dogodilo, uvukao se u lošu situaciju. Zvao me na telefon kada je promijenio klub i rekao mi: 'Šefe, sada sam sretan, sada sam pravi, nemojte me zaboraviti.' Želja nije dovoljna, ali on igra odlično i odgovoran je - rekao je Slaven Bilić prije reprezentativne akcije. 

No, izgleda da je šef zaboravio u ovoj reprezentativnoj akciji iako su priliku kod Bilića dobili baš svi veznjaci. 

Split: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči sutrašnje utakmice protiv Španjolske
Split: Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči sutrašnje utakmice protiv Španjolske | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

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