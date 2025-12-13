Michele Šego briljira - treću utakmicu zaredom zabija i vodi na ljestvici strijelaca HNL-a! Hajduk uvjerljivo slavio protiv Lokomotive. Šego optimističan za nastavak sezone
Šego je najbolji strijelac HNL-a: 'Osjećaj je top, za to i radim...'
Michele Šego zabio je treću utakmicu zaredom, četvrti put u pet utakmica i deveti put u prvenstvenoj sezoni izbivši na čelo ljestvice strijelaca HNL-a, jedan manje ima Toni Fruk. Golom i asistencijom Šego je sredio Lokomotivu u subotnjoj utakmici na Maksimiru (3-1).
- Kontrolirali smo cijelu utakmicu, od početka bili bolji. Primili smo taj gol, ali ako se ovako vruć mogu sjetiti, nisu imali još izglednih šansi. U nastavku smo zasluženo okrenuli i pobijedili - rekao je Šego za MAXSport i dodao:
- Prvi strijelac lige? Osjećaj je top, za to se trudim i radim. Nadam se da ću tako i nastaviti.
Hajduk će prije Božića još dočekati Vukovar (21. prosinca, 15 sati).
- Igramo kući, znamo što trebamo, idemo po pobjedu i to je to - zaključio je Šego.
Aleks Stojaković zabio je vodeći gol za Lokomotivu u 12. minuti, imao je nakon toga još jednu izrazitu priliku nakon izjednačujućeg gola Rebića da vrati prednost domaćinu, ali pogodio je stativu. Nakon toga praktički je igrao samo Hajduk.
- Još smo vruće glave, ali zaslužena je pobjeda Hajduka. Nismo dobro djelovali u pritisku, imali smo 1-0, ali tako je to. Čestitke Hajduku i zaslužena pobjeda. Možda nesvjesno padamo, možda fali malo fokusa, možda je i neiskustvo naših mladih igrača. Ali bili su potpuno bolji od nas i zasluženo su pobijedili.
Lokosi će idući vikend (subota, 17.45) igrati protiv Dinama, ovaj put kao gost nakon što su ga ranije ove sezone pobijedili. I u toj je utakmici zabio Slovenac.
- Opet teška utakmica. Hajduk i Dinamo, prvi i drugi. Ali ne smijemo padati, moramo se dići i pokazati karakter. Vidjet ćemo jesmo li pravi ili ne. Moramo ne samo rezultatski, nego i igrački bolje. Ovo danas, jednostavno... Ja prvi nisam bio na razini, ali pripremit ćemo se da uzmemo barem nešto - dodao je samokritični Stojaković.
