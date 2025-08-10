Obavijesti

STRIJELAC 'BIJELIH'

Šego: Nadam se da mi se ovim golom otvorilo. Emocije su mi proradile nakon ovacija publike

Piše Tomislav Gabelić, Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Posušje: Prijateljska utakmica Posušje - Hajduk u rasprodanom stadionu | Foto: Denis Kapetanovic /PIXSELL

roslava gola bila je moja ideja, a momčad me podržala i pokazala timski duh. Drago mi je da su stali uz mene. Nadam se da mi se otvorilo s ovim golom, neću sada neke velike najave, rekao je hajdukovac

U posljednjoj utakmici drugog kola HNL-a, Hajduk je na Poljudu pobijedio nogometaše Gorice 2-0. Splićani su osvojili tri boda bez najboljeg igrača, Marka Livaje, a strijelci u pobjedi bili su Benrahou i Michele Šego, koji je zabio svoj drugi gol za "bijele" otkako je stigao iz Varaždina u siječnju 2025. godine.

Šego se nakon utakmice obratio javnosti.

- Proslava gola bila je moja ideja, a momčad me podržala i pokazala timski duh. Drago mi je da su stali uz mene. Ovacije publike? Lijepo je čuti, emocije su proradile... Drago mi je da su navijači vjerovali u mene. Nadam se da mi se otvorilo s ovim golom, neću sada neke velike najave - rekao je Šego, pa se osvrnuo i na vremenske uvjete...

- Mi koji smo do sada manje igrali dobili smo priliku za dokazivanje protiv Gorice. Pokazali smo širinu i pobijedili. Vrijeme? Katastrofa, užas... Ne možete disati, još je dobro prošlo. Protiv Dinamo Cityja očekujemo pobjedu, ali moramo se odmoriti - zaključio je.

