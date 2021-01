Dobro je raspoloženje u Kairu. Puno je, istina, reprezentacija na istom mjestu, pa nemaju više onakav mir kao u Aleksandriji, a ni prostora za prošetati se, no kad se pobjeđuje i kad to izgleda dobro, drugi se problemi zaborave.

Protiv Bahreina ih na terenu nije bilo jer nije ih ni trebalo biti.. Zlaja Horvat zabio je osam lakih komada, ali nije bio igrač utakmice, već Marin Šego s 12 obrana. Kako je njemu izgledalo ono ispred?

- Dosad nije ta obrana nešto izgledala, a jučer prvih 20 minuta tako dobro da nisam ni trebao stajati na golu. Milina je bila gledati s gola kad znaš da nema šanse da te protivnik ugrozi. Napadali smo im ruku, bili gusti...

Sedmerac niste skinuli?

- Baš sam rekao Zlaji da ne pravi penale, da ih pusti da šutiraju. Nisu funkcionirali nikako jučer.

Jučer ste i potvrdili startnu jedinicu, ukupno 50 minuta. Je li još uvijek previše za nogu?

- Ma nema takvih bolova koji bi me mogli smetati. Čak sam na vezi i s trenerom u Montpellieru koji me stalno ispituje je li sve u redu. Da, čudno je kad dolaziš na turnir i moraš braniti, a nisi više od mjesec dana. Jesam ja trenirao i radio golmanske vježbe, ali nije to kao utakmica. Najvažnije je da branim u kontinuitetu, da ne bude to 15 minuta pa izađem.

Pešić je jučer nastavio gdje ste vi stali...

- Tako i treba. Kad ja igram, navijamo za mene i obrnuto.

Kamo sreće da obojica takvi budu sutra i protiv Argentine.

- Ne, ne sjećam se one utakmice 2003. Lagao bih sada kada bih rekao da sam ih gledao jer tek nas čeka analiza, pa ne mogu detaljno o njima.

Ali možete o Diegu Simonetu, njihovom najboljem igraču i vašem suigraču u Montpellieru.

- Baš smo se sinoć sreli na hodniku. Pukao mu je bubnjić u drugoj utakmici pa nije igrao protiv Bahreina, ali za nas će biti spreman. On je poznat cijeloj Europi, dosta toga sam rješava, jako nezgodan jedan na jedan, kompletan igrač. On je najveća prijetnja.

Teško, međutim, veže nekoliko utakmica, a da se ne ozlijedi. Eto, i ovdje na SP-u se dogodilo. Mijenja li se to?

- Prije nego sam došao u Francusku, mislim da on nije mogao spojiti dvije-tri utakmice zajedno. To nije bilo normalno. Međutim, sada u zadnjih godinu i pol ne sjećam se da je propustio ijednu utakmicu. Promijenio je ishranu, pije neke čajeve, napitke, a malo i mog pravog hercegovačkog vina, haha. Puno ulaže u svoje zdravlje, kad se skine, izgleda kao Bruce Lee, baš je isklesan.

Što kaže Lino?

- Uvijek traži oprez, tenziju i uvjerava da smo dobro i da možemo svašta, no da moramo poštovati svakoga. Spremni smo, nadam se da smo ispucali svoje slabosti, uozbiljili smo se u igri i nadam se da će to biti OK.

