Senijad Ibričić: Da su Hajduk vodili sposobniji ljudi, Džeko bi došao u Split! Zainteresiran je

Kada govorimo o nogometašima koji su zauvijek osvojili navijače Hajduka svojom karizmom, igrama i ljudskom kvalitetom, Senijad Ibričić je definitivno na toj listi. Osvajač Hajdučkog srca podijelio je svoja razmišljanja o sezoni splitskih "bilih".

- Hajduk nije imao kvalitetu iskoristiti slabost Dinama i Rijeke. Žao mi je što na zimu nije iskoristio situaciju i pojačao kadar. Sve je palo na Livaju i Rakitića. Liga se tako ne može osvojiti. Ljudi koji su vodili klub nisu doveli pravu podršku. Dinamo, kakav god da jest, uvijek je imao jaku klupu. Rijeka je imala zajedništvo - rekao je Ibričić u razgovoru za Sport Klub pa nabrojao konkretne primjere.

- Hrgović je lijeva noga, a igra desnog beka. To mi je pokazalo da ambicije nisu ozbiljne. Da ne pričam o igračima koji rade razliku, tipa špic ili krilo. Sve je bilo na Livaji. Ni Messi nije mogao sam sve osvojiti. Svaka čast svima, ali za igrače koje su doveli na zimu prognozirao sam da zajedno neće zabiti pet golova. I nisu. Tu je Hajduk izgubio titulu, a mogao je do nje doći nikad lakše.

Ipak, bosanskohercegovački nogometaš smatra da su pozitivne točke Sigur, Durdov i Pukštas.

- A svi su igrali malo. To mi je nelogično. Ako ništa, morali su igrati više da ih možeš kasnije lakše prodati i na njima više zaraditi. Durdov nije ništa lošiji od Bambe, a tvoj je igrač, domaći. Hrgović je također bio dobar. Bio bi i bolji da je igrao na lijevom boku. Prpić je isto bio jako dobar ove sezone.

Zanimljivo je razmišljanje podijelio i oko dolaska Edina Džeke u Hajduk, oko čega se špekulira već neko vrijeme.

- Uvijek ljudi vežu mene i njega, a i on je stalno u Dalmaciji, no priča oko njegova dolaska u Hajduk bila je konkretna samo prošlog ljeta, kad je tu bio Nikola Kalinić u klubu. Bilo je teško jer je Edin tada imao još godinu dana ugovor s Fenerbahčeom - rekao je Ibričić i dodao:

- Da su Hajduk vodili sposobniji ljudi, moglo ga se dovesti u siječnju ove godine ili sada, u to sam siguran! U siječnju bi sigurno došao, privukla bi ga Hajdukova borba za titulu. Bio je spreman doći. Kao navijač, volio bih da dođe. Ima li nade? Ne znam. Ako se promijeni struktura vodećih ljudi u klubu, realne su šanse da se razgovara. On je zainteresiran i slobodan, spreman je za razgovor, no s ovom sada upravom to je teško.

Što se tiče Gonzala Garcije, koji bi trebao biti novi trener Hajduka, Ibričić nije oduševljen.

- Ovo oko Garcije također mi nema smisla. Sigurno je dobar trener, to se vidi, ali ako su točne ove priče da dolaze promjene u upravi i na poziciji sportskog direktora, kako onda oni sada mogu dogovarati novog trenera? Nema logike. I onda se čudimo zašto se već godinama ponavljaju iste stvari i zašto Hajduk luta - zaključio je u razgovoru za Sport Klub.