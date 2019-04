Senzacija! Amater je izbacio najboljeg igrača svijeta sa SP-a

Već uvodni dani Svjetskog prvenstva u snookeru koje se igra u Sheffieldu donijeli su nekoliko iznenađujućih rezultata, ali i jednu pravu senzaciju. Amater James Cahill u 1. kolu je izbacio peterostrukog prvaka svijeta, te ikonu ovog sporta Ronneija O'Sullivana.

Dvadesetrogodišnji Britanac iznenadio je samog sebe, pa na kraju slavio rezultatom 10-8. Zanimljivo, Cahill je prvi amater koji je u povijesti stigao na Svjetsko prvenstvo, a danas ga niti nema na svjetskim rang listama.

- Ne znam što reći, na kraju meča sam jedva stajao na nogama - rekao je Cahill, pa nastavio:

- Uvijek sam vjerovao u sebe, znao da mogu pobjeđivati i najbolje kada imam svoj dan. Sada želim svima dokazati koliko vrijedim.

Ronnie O'Sullivan (43) na ovo natjecanje nije stigao u top-formi, ali je bio izuzetno motiviran. Naime, "The Rocket" je u svojoj karijeri osvojio pet naslova svjetskog prvaka (2001., 2004., 2008., 2012. i 2013.), a O'Sullivan i dalje vjeruje kako može dostići najbolje u povijesti ovog sporta. Istina, Joe Davis je i dalje nedostižan s 15 osvojenih naslova, Fred Davis i John Pulman ih imaju po osam, Stephen Hendry sedam, a Steve Davis i Ray Reardon po šest. A od svih spomenutih, aktivan je samo O'Sullivan.

James Cahill sada je oduševio svjetsku javnost, a mnogi sumnjaju da 23-godišnjak može nastaviti u ovom stilu. Iako je riječ o amateru, Cahill je od 2013. do 2017. bio profesionalac, no to mu nije donijelo puno sreće, tek je u dva navrata stigao do 76. mjesta na svjetskoj rank ljestvici. A Cahill je imao pravog učitelja, njegov ujak je Stephen Hendry, jedan od velikih rivala "The Rocketa", te osvajač sedam naslova svjetskog prvaka.