VELIKO SLAVLJE

Senzacija! Imaju pola milijuna stanovnika i izborili su povijesni plasman na Svjetsko prvenstvo

Senzacija! Imaju pola milijuna stanovnika i izborili su povijesni plasman na Svjetsko prvenstvo
Zelenortski Otoci druga su najmanja reprezentacija po stanovništvu koja će nastupiti na Svjetskom prvenstvu u povijesti, a u skupini su završili prvi ispred Kameruna

Nogometna reprezentacija Zelenortskih Otoka po prvi puta je u svojoj povijesti izborila plasman na Svjetsko prvenstvo, a uspjela je to nadjačavši u kvalifikacijskoj skupini najvećeg konkurenta Kamerun.

U posljednjem, desetkom kolu skupine D, Zelenortski otoci su na domaćem terenu s 3-0 pobijedili Esvatini čime su potvrdili prvo mjesto. Prije zadnjeg kola drugoplasirani Kamerun se nadao domaćem slavlju protiv Angole, ali i kiksu Zelenortskih Otoka. Ništa od toga se nije dogodilo jer je Kamerun odigrao tek 0-0.

Zelenortski Otoci su postali time šesta afrička država koja je izborila nastup na Svjetskom prvenstvu. Ranije su taj cilj ostvarili Egipat, Maroko, Alžir, Tunis i Gana. Ujedno su Zelenortski Otoci postali druga najmanja zemlja u povijesti koja će igrati na SP-u. Najmanja dosadašnja je Island.

U drugom poluvremenu su Zelenortski Otoci slomili Esvatini i proslavili veliku pobjedu. Sve golove su dali u drugih 45 minuta. Prvi pogodak je dao Rocha Livramento u 48. minuti, a već je u 54. bilo 2-0 nakon gola Semeda. Sve je zaključeno pogotkom Stopire u 91. minuti.

