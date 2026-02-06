Senzacija na ATP Umagu ove godine. Po peti puta dolazi 20. igrač svijeta Flavio Cobolli

Umaški ATP turnir Plava Laguna Croatia Open Umag ove će godine doživjeti 36. izdanje, a već sada, pola godine prije početka, svoj dolazak potvrdio je jedan od igrača iz svjetskog teniskog vrha, Talijan Flavio Cobolli.

Cobolli je jedan od najboljih igrača nove talentirane generacije talijanskih tenisača, što je odlična najava za turnir koji će se održati od 10. do 19. srpnja.

- Pripreme za novo izdanje počeli smo odlično, dogovorivši dolazak tenisača koji je prošle sezone imao nekoliko vrhunskih rezultata i ušao među dvadeset najboljih na svijetu. Osvojio je dva ATP turnira, igrao u četvrtfinalu Wimbledona, a šlag na tortu stigao je na kraju godine, kad je kao prvi talijanski reket odveo svoju reprezentaciju do trećeg uzastopnog naslova u Davis Cupu - rekao je direktor turnira Tomislav Poljak.

Cobolli je 20. na pojedinačnoj ATP listi, a za sada najbolji plasman mu je 17. mjesto iz srpnja prošle godine. Prošle godine je 23-godišnjak bio pobjednik na turnirima u Bukureštu i Hamburgu, a na Grand Slam turnirima najbolji mu je rezultat prošlogodišnji plasman u četvrtfinale Wimbledona. Ovo će mu biti već peti nastup na Plava Laguna Croatia Openu, a najbolji rezultati su mu ulasci u osminu finala 2023. i 2024. godine.

- ATP turnir u Umagu, kao i Plava Laguna, već desetljećima imaju snažnu i posebnu poveznicu s Italijom. Talijanski gosti tradicionalno su među našim najvjernijim posjetiteljima, a Istra i Umag za njih su odavno omiljena destinacija u kojoj se sport i odmor prirodno isprepliću. Najbolja potvrda te povezanosti svakako je pobjeda Jannika Sinnera 2022., koja je ostala upisana kao jedan od najupečatljivijih trenutaka u povijesti turnira. Zato nam je posebno zadovoljstvo ponovno ugostiti talijanske igrače i navijače te nastaviti graditi ovu sportsku i prijateljsku poveznicu koja Umag čini jedinstvenim mjestom na ATP karti svijeta - naglasio je Dragan Pujas, predsjednik Organizacijskog odbora Plava Laguna Croatia Opena Umag i Predsjednik Uprave Plave Lagune.

Naslov na ATP turniru u Umagu do sada su osvojila četvorica talijanskih igrača, a posljednji među njima bio je Luciano Darderi, koji je prošle sezone u finalu sa 6-3, 6-3 svladao Španjolca Carlosa Tabernera. Prije njega kao pobjednici iz Umaga otišli su Fabio Fognini (2016.), Marco Cecchinato (2108.) i Jannik Sinner (2022.).