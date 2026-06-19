Senzacija na početku Premier lige za Jakirovića i Hull City! Ugostit će velikana Man. United

Sergej Jakirović izborio je nastup u Premier ligi s Hull Cityjem nakon što su u finalu doigravanja pobijedili Middlesbrough 1-0, a 'tigrovi' su sada saznali kompletan raspored u engleskom prvenstvu.

Jakirovića već u prvom kolu očekuje dvoboj protiv jednog od velikana Premier lige - Manchester Uniteda koji je prošlu sezonu završio na trećem mjestu Premier lige. 'Tigrovi' prvu utakmicu igraju 22. kolovoza na njihovom stadionu, a za 'crvene vragove' ovo je prva gostujuća utakmica na otvaranju sezone od 2016. Hull i United zadnju utakmicu igrali su u veljači 2017. na Old Traffordu kada su remizirali (0-0).

Foto: Andrew Couldridge

Hull se u najjaču englesku ligu vratio nakon 10 godina. Jakirović je momčad preuzeo u teškom trenutku i mnogi nisu vjerovali kako će izboriti promociju, a onda su izborili play-off i napravili senzaciju.

Pred Jakirovićem je sada novi zadatak i zahtjevnija liga, a cijeli raspored možete pogledati u nastavku.