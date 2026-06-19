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ODMAH U PRVOM KOLU

Senzacija na početku Premier lige za Jakirovića i Hull City! Ugostit će velikana Man. United

Piše Issa Kralj,
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Senzacija na početku Premier lige za Jakirovića i Hull City! Ugostit će velikana Man. United
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Foto: David Klein

'Tigrovi' prvu utakmicu igraju 22. kolovoza na njihovom stadionu, a za 'crvene vragove' ovo je prva gostujuća utakmica na otvaranju sezone od 2016

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Sergej Jakirović izborio je nastup u Premier ligi s Hull Cityjem nakon što su u finalu doigravanja pobijedili Middlesbrough 1-0, a 'tigrovi' su sada saznali kompletan raspored u engleskom prvenstvu. 

Jakirovića već u prvom kolu očekuje dvoboj protiv jednog od velikana Premier lige - Manchester Uniteda koji je prošlu sezonu završio na trećem mjestu Premier lige. 'Tigrovi' prvu utakmicu igraju 22. kolovoza na njihovom stadionu, a za 'crvene vragove' ovo je prva gostujuća utakmica na otvaranju sezone od 2016. Hull i United zadnju utakmicu igrali su u veljači 2017. na Old Traffordu kada su remizirali (0-0). 

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Hull se u najjaču englesku ligu vratio nakon 10 godina. Jakirović je momčad preuzeo u teškom trenutku i mnogi nisu vjerovali kako će izboriti promociju, a onda su izborili play-off i napravili senzaciju. 

Pred Jakirovićem je sada novi zadatak i zahtjevnija liga, a cijeli raspored možete pogledati u nastavku. 

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