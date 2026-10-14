Senzacija u FNC-u: Teškaš s devet pobjeda u UFC-u potpisao je za hrvatsku organizaciju!

FNC je posljednjih godina izrastao pa možda i u najbolju europsku borilačku organizaciju. A kako sve više njihov značaj poprima i svjetske razmjere, dokazuje najnovije ime na rosteru. Zastrašujući surinamski teškaš Jairzinho Rozenstruik, borac koji je godinama brutalnim nokautima gasio protivnike u moćnom UFC-u, i službeno je potpisao ugovor s hrvatskom organizacijom!

Dolazak popularnog borca pod okrilje FNC-a odjeknuo je borilačkim svijetom. Nakon glasina o mogućem prelasku u promocije poput PFL-a ili KSW-a, trideset-šestogodišnji Surinamac odabrao je organizaciju sa sjedištem u Zagrebu.

Očekuje se kako će Rozenstruik debitirati u FNC-u na priredbi u Münchenu. Spektakl u dvorani SAP Garden zakazan je 6. veljače sljedeće godine, a ime prvog suparnika tek treba biti službeno potvrđeno.

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Riječ je o borcu koji u MMA-u ima omjer od 15 pobjeda i šest poraza. Pritom je čak 13 puta slavio nokautom, što ga čini jednim od najopasnijih teškaša na svijetu. Rozenstruik je svoj veliki uspon doživio u UFC-u, gdje je proveo gotovo šest godina. U tom je razdoblju odradio 15 mečeva te upisao devet pobjeda, svladavši brojne legende borilačkog sporta.

Njegov put u najjačoj svjetskoj organizaciji završio je u veljači prošle godine. Čelnici su ga otpustili nakon razočaravajućeg meča i poraza od Sergeja Pavloviča odlukom sudaca. Poslije odlaska iz UFC-a nije dugo čekao na novi angažman. Okušao se u promociji Dirty Boxing, gdje je brzo ostvario dvije pobjede prekidom i osvojio inauguralni pojas svladavši Rakima Clevelanda.

Ljubitelji borilačkih sportova najbolje ga pamte po nevjerojatnoj udaračkoj snazi. Njegovi projektili ugasili su bivše prvake poput Andreja Arlovskog i Juniora Dos Santosa, a posebno se pamti brutalni prekid protiv Alistaira Overeema u samoj završnici pete runde.

Surinamski nokauter drži i drugo mjesto na ljestvici najbržih nokauta u povijesti UFC-ove teške kategorije. Trebalo mu je samo devet sekundi da na spavanje pošalje Allena Crowdera u ljeto 2019. godine.