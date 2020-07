Senzacija u Maksimiru! Matjaž Kek bit će novi trener Dinama?

Matjaž Kek velika je želja uprave "modrih" i prvi kontakti sa slovenskim stručnjakom već su počeli. No prije eventualnog dolaska u Maksimir trebao bi riješiti status u slovenskoj reprezentaciji

<p>Najuspješniji trener Rijeke u povijesti i sadašnji slovenski izbornik <strong>Matjaž Kek</strong> (58) prvi je <strong>Dinamov</strong> izbor za novog trenera po završetku ove sezone, javljaju <a href="https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/hnl/ekskluzivno-senzacija-godine-u-maksimiru-matjaz-kek-na-korak-do-klupe-dinama-15007143" target="_blank">Sportske novosti</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Boysi prosvjedovali protiv Mamića</strong></p><p>Pregovori su već počeli, a Kek bi za suradnju s hrvatskim prvakom trebao prvo riješiti status sa slovenskim savezom, s kojim ima ugovor do 2022. Sastanak bi trebao biti vrlo brzo, a nakon toga preseliti u Maksimir.</p><p>Kek je bio trener Rijeke od veljače 2013. do listopada 2018. i osvojio povijesnu duplu krunu 2017., kao i Kup i Superkup 2014. Nema sumnje, bio bi pravi "kapitalac" u novom pohodu "modrih" na skupine Lige prvaka.</p><p>Podsjetimo, nakon razlaza s Igorom Jovićevićem i serije loših rezultata, Dinamovu klupu do kraja sezone u posljednje tri utakmice HNL-a preuzet će sportski direktor Zoran Mamić, koji je najavio kako će Dinamo u novoj sezoni dobiti i novog trenera.</p>