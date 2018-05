Senzacija u NBA: Utah srušio Houston i izborio veliki 'break'

U drugoj utakmici polufinala Zapadne konferencije NBA, košarkaši Utah Jazza napravili su break kod Houston Rocketsa dobivši ih na njihovom terenu sa 116-108 i izjednačili u seriji na četiri pobjede na 1-1.

Joe Ingles je imao sjajnu šutersku večer i Utah Jazz je otrpio Houstonov povratak u drugom poluvremenu za konačno slavlje. Jazz je realizirao 15 trica iz 32 pokušaja, dok je šut iz igre na kraju utakmice iznosio visokih 51.2 posto. Ingles je pogodio sedam trica iz devet pokušaja i upisao učinak od 27 koševa, što mu je najbolji učinak u karijeri, uključujući i dva koša u seriji od 16-2 pred kraj zadnje četvrtine.

Donovan Mitchell je ubacio 17 koševa uz 11 asistencija, a Jae Crowder i Alec Burks su zajedno zabili 32 koša. Kod Ute je nedostajao sjajni play Ricky Rubio, no to se nije primijetilo kod njih. Odigrali su zaista sjajnu šutersku utakmicu i zasluženo došli do izjednačenja.

Kod Houstona najbolji je opet bio James Harden sa 32 koša i 11 asistencija, dok je Clint Capela također upisao double-double sa 21 poenom i 11 skokova. No, najjače oružje Houstona tijekom cijele sezone, danas je bilo najslabije. Rocketsi su tricu gađali 10 od 37, što je zaista užasno za momčad njihovih razmjera.

Sljedeća utakmica je na rasporedu s petka na subotu, a serija se seli u Salt Lake City.