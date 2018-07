Senzacija u Wimbledonu: Vekić srušila četvrtu igračicu svijeta!

Sjajne vijesti dolaze s prvog dana Wimbledona! Naša tenisačica Donna Vekić na startu turnira u All England Clubu premoćno je izbacila četvrtu na svijetu i aktualnu finalisticu Roland Garrosa, Sloane Stephens, sa 6-1 i 6-3.

Odlično je Donna odigrala prvi set, napravila je dva lagana breaka i brzo povela. Stephens se nije dobro snašla na wimbledonskoj travi, a obje tenisačice dosta je ometao i prilično jak vjetar na čuvenom terenu broj 1.

Foto: PETER NICHOLLS

Vekić je malo pala u nastavku, povela je Amerikanka s 2-0, ali to je bilo sve od nje. Osječanka je potom preokrenula i napokon došla do velikog slavlja na najstarijem turniru na svijetu. Prije dvije godine izbacila ju je Venus Williams, a prošle sezone u drugom kolu u dramatičnom trileru ispala je od Johanne Konte:

- Bio je to težak meč, dvije godine sam doživljavala teške poraze ovdje. Mučila sam se servisom danas i sretna sam što sam se izvukla - rekla je Donna odmah nakon meča.

The No.4 seed falls...



Donna Vekic defeats Sloane Stephens 6-1, 6-3 to book her place in the second round#Wimbledon pic.twitter.com/WX24Bhud57