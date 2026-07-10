Senzacionalan transfer potvrdio je Romano: Hrvat Liam Claude Kante ide u klub Nike Kovača!

Mladi stoper Lokomotive i hrvatske U-16 reprezentacije, Liam Claude Kante (16), privukao je pažnju brojnih europskih klubova, a Borussia Dortmund hrvatskog trenera Nike Kovača je najviše zagrizla. Prema riječima uglednog Fabrizija Romana sve je riješeno između 'lokosa' i njemačkog prvoligaša te će Kante postati članom Borussije.

🚨🟡⚫️ EXCL: Borussia Dortmund agree deal to sign 16 year old centre back Liam Claude Kanté, here we go!



BVB won the race with several top clubs across Europe, deal signed for the Croatian talent from Lokomotiva Zagreb. pic.twitter.com/gwgAkmvyib — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

Veliku ulogu u njegovoj karijeri imao je nekadašnji igrač Dinama i današnji skaut Mathias Chago. Kante pravo nastupa za Hrvatsku ima jer mu je majka Hrvatica, a otac mu je podrijetlom iz Malija. Dinamo se zanimao za njegove usluge, ali Chago je smatrao da je klub s Kajzerice bolji za njegov razvoj što se pokazalo kao puni pogodak.

Nastupao je protekle sezone za kadete Lokomotive, a za Hrvatske mlađe uzraste je do sad skupio osam nastupa i zabio jedan gol. U Borussiji će nastupati za juniorsku ekipu, a uz Niku Kovača bit će mu zasigurno lakše adaptirati se na njemački nogomet.

Riječ je o ljevonogom stoperu koji se ističe odličnim fizičkim predispozicijama, brzinom i mirnoćom u igri. Posebno se cijeni njegova sposobnost iznošenja lopte iz zadnje linije kao i dobro čitanje igre. Stručnjaci ga zasad vide kao jednog od najzanimljivijih mladih stopera u Hrvatskoj i Europi u svom godištu.