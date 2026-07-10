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IZ LOKOMOTIVE U NJEMAČKU

Senzacionalan transfer potvrdio je Romano: Hrvat Liam Claude Kante ide u klub Nike Kovača!

Piše Ivan Kužela,
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Senzacionalan transfer potvrdio je Romano: Hrvat Liam Claude Kante ide u klub Nike Kovača!
Foto: MAXSport/screenshot
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Talentirani 16-godišnji Liam Claude Kante iz Lokomotive seli u Borussiju Dortmund; transfer je potvrdio Fabrizio Romano, a stoper će igrati u juniorskoj ekipi njemačkog prvoligaša

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Mladi stoper Lokomotive i hrvatske U-16 reprezentacije, Liam Claude Kante (16), privukao je pažnju brojnih europskih klubova, a Borussia Dortmund hrvatskog trenera Nike Kovača je najviše zagrizla. Prema riječima uglednog Fabrizija Romana sve je riješeno između 'lokosa' i njemačkog prvoligaša te će Kante postati članom Borussije.

Veliku ulogu u njegovoj karijeri imao je nekadašnji igrač Dinama i današnji skaut Mathias Chago. Kante pravo nastupa za Hrvatsku ima jer mu je majka Hrvatica, a otac mu je podrijetlom iz Malija. Dinamo se zanimao za njegove usluge, ali Chago je smatrao da je klub s Kajzerice bolji za njegov razvoj što se pokazalo kao puni pogodak. 

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Nastupao je protekle sezone za kadete Lokomotive, a za Hrvatske mlađe uzraste je do sad skupio osam nastupa i zabio jedan gol. U Borussiji će nastupati za juniorsku ekipu, a uz Niku Kovača bit će mu zasigurno lakše adaptirati se na njemački nogomet. 

Riječ je o ljevonogom stoperu koji se ističe odličnim fizičkim predispozicijama, brzinom i mirnoćom u igri. Posebno se cijeni njegova sposobnost iznošenja lopte iz zadnje linije kao i dobro čitanje igre. Stručnjaci ga zasad vide kao jednog od najzanimljivijih mladih stopera u Hrvatskoj i Europi u svom godištu.

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