Senzacionalan uspjeh: Hrvatska nakon gotovo 30 godina ima predstavnicu na SP-u u jahanju

Okruglo 70. izdanje Lipanjskog turnira, jednog od najdugovječnijih i najznačajnijih konjičkih natjecanja u ovom dijelu Europe, tijekom četiri dana na Zagrebačkom je hipodromu okupilo oko 10.000 posjetitelja. Iako je u najjačoj konkurenciji trijumfirao Mađar Vince Jarmy na grlu JN Koronaor, možda je još veći razlog za slavlje imala Hrvatska. Zagrepčanka Lea Djelmić (20), članica Konjičkoga kluba Jarun, na domaćem se terenu kvalificirala za Aachen, najprestižnije svjetsko natjecanje, svjetsko prvenstvo konjičkog sporta.

Djelmić je na grlu Dukat postala prva Hrvatica na tom natjecanju nakon gotovo 30 godina, pa i to ponešto govori o veličini uspjeha koji je ostvarila na Hipodromu. Ostvarenje tog cilja potvrda je kontinuiranog napretka hrvatskoga konjičkog sporta te rada jahača, trenera i klubova.

Zagreb: Zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba Luka Korlaet uručio je medalje na Finalnom natjecanju za Pehar Grada Zagreba | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Malo je sportskih događaja u Hrvatskoj koji iza sebe imaju takav kontinuitet i toliko generacija sportaša, volontera i zaljubljenika u konje koji su ih gradili. Ove godine ponovno smo okupili vrhunske europske natjecatelje i tisuće gledatelja, a posebno nas veseli što smo nakon dugog niza godina uspjeli vratiti FEI Svjetski kup u preponskom jahanju u Zagreb - izjavio je Damir Djelmić, predsjednik Zagrebačkoga konjičkog saveza.