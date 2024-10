Senzacionalni rukometaši iz Slavonije: 'Nemamo ni dvoranu, a srušili smo i veliki Veszprem'

Stari Mikanovci, općina u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ima tek 2500 stanovnika. Davno je jedna od njih bila i tenisačica Sabrina Goleš, osvajačica olimpijskog srebra 1984. godine u Los Angelesu, gdje je tenis tada bio još pokazni olimpijski sport.

Četiri desetljeća kasnije za ovo se mjestašce daleko čuje zbog rukometa. Uz RK Mikanovce, od 2017. godine ovdje postoji i RK Ivan Mikanovci. Povod je, nažalost, bila velika tragedija, nakon koje su klub osnovali imenovali u čast dječaku Ivanu koji je s ocem tragično stradao u prometnoj nesreći.

- Njihova priča je srce našeg kluba i aktivnostima čuvamo sjećanje na njih. Njihova ljubav prema rukometu i životu inspiracija su koja nas vodi naprijed - kaže predsjednik kluba Slaven Laco.

Od skromnih početaka s tek 18 igrača, klub danas u osam dobnih kategorija okuplja 90 djece. Ona do 13 godina lani su postala prvaci Hrvatske! Međutim, još senzacionalniji uspjeh nedavno je ostvarila generacija 2008/2009, koju vodi trener Boris Lubar, na međunarodnom turniru u mađarskoj Tatabányi. U konkurenciji velikana Veszprema i Pick Szegeda, pa danskog Silkeborga, švedskog Aranasa, najbolji su bili klinci iz Starih Mikanovaca!

Foto: RK Ivan Mikanovci

- Nitko u tim velikanima nikad nije ni čuo za Mikanovce niti je znao iz koje države dolazimo - kažu iz slavonskog kluba, koji je taj uspjeh ostvario bez vlastite dvorane!

Treniraju, stoga, u Đakovu, Ivankovu, Strizivojni i Vođincima te na vanjskim igralištima unutar općine.

Foto: RK Ivan Mikanovci

- Naš konačan cilj je izgradnja dvorane, prve korake smo napravili; osigurali lokaciju, napravili i platili kompletnu projektnu i drugu dokumentaciju za izgradnju, osigurali prvi dio sredstava za dvoranu preko ITU mehanizma u iznosu od cca 900.000 eura te sad tražimo i molimo za dodatna sredstva jer dvoranu prema projektu, s obzirom na današnje cijene građevinskih radova, ne možemo napraviti bez 3,5 milijuna eura - ističe načelnik Mario Milinković.

Foto: RK Ivan Mikanovci

Kad već ne može s dvoranom, klub se može pohvaliti stručnim timom s četri licencirana rukometna trenera, psihologinjom, kondicijskim trenerom, liječnikom specijalistom, fitness trenerom i nutricionistom, četiri kadetska reprezentativca te i seniorskom ekipom, trenutačno trećeligaškom. Ali, i MVP-jem turnira u Mađarskoj, Markom Glibom, koji je u Mikanovce stigao iz Petrinje.

Foto: RK Ivan Mikanovci

- Za mene je rukomet više od igre - to je strast, izazov i zajedništvo koje me inspirira da svaki dan budem bolji. Osjećaj hvatanja lopte u letu, brza reakcija u obrani ili precizan šut koji završava u golu trenuci su koji me čine živim na terenu. Uči me važnosti timskog rada, poštovanja prema suigračima i odlučnosti da nikada ne odustanem, čak i kada su stvari teške.