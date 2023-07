Senzacionalni transfer u Hajduk u rukama je Tottenhama: 'Može Perišić pričati što god želi, ali...'

Prije četiri i pol godine obećao sam nešto, nisam rekao kada. Hvala što me zovete, bit će uskoro. Nećete čekati još četiri godine, još malo imam posla na zapadu pa dolazim. Po titulu s najdražim Hajdukom ubrzo ćemo ići, neću sada govoriti u kojoj godini, rekao je Ivan Perišić (34) u prosincu prošle godine na dočeku u Splitu nakon što je Hrvatska osvojila srebro na SP-u.

Navijači Hajduka sanjaju ga od tada, čekaju taj dan kada će se u 'bilom' dresom pojaviti na Poljudu, a vatru je prošlog tjedna potpirio talijanski novinar Gianluca Di Marzio koji je plasirao senzaciju kako će Perišić raskinuti ugovor s Tottenhamom i potpisati za Hajduk. Spomenuta vijest raširila se brzinom munje hajdučkim pukom i izazvala neviđenu euforiju.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Više nije tajna kako se Perišić već ove sezone želi vratiti na Poljud i sve radi što je u njegovoj moći kako bi ispunio obećanje koje je dao već nekoliko puta. No, ne pita se samo njega.

Prepreka je ugovor s Tottenhamom koji ga veže do sljedećeg ljeta. Godišnje zarađuje šest milijuna eura, klub ga se želi riješiti, a i on nema ništa protiv odlaska pa bi priča mogla završiti s raskidom ugovora. Naravno, s pitanjem koliko će Hrvatu pripasti odštete, hoće li pristati na manji iznos... Ako ne dođe do kompromisa, Perija se gotovo sigurno neće vratiti u Hajduk ovog ljeta, osim ako splitski klub ga ne kupi, što je ipak malo vjerojatno. Sudbina Perije i Hajduka je u Tottenhamovim rukama.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Zanimljiva je ova situacija s Perišićem, po informacijama koje imam, on želi otići, želi se vratiti u Hrvatsku i zaigrati za Hajduk. Može on pričati što god hoće, ali ovo je u Tottenhamovim rukama i onog trenutka kada Perišić bude odlazio, to će biti pod Tottenhamovim uvjetima - napisao je Dharmesh Sheth, novinar Sky Sportsa koji je upućen u zbivanja u Tottenhamu.

Informacija o Perišićevom povratku više nije 'lupanje' nogometnim insajdera koji žele plasirati senzaciju. Priča se ozbiljno zakotrljala i hrvatski nogometaš radi sve da se vrati u svoje jato iz kojeg je odletio 2006. godine. U utorak se priključio suigračima na pripremama Tottenhama za novu sezonu i bio je vrlo raspoložen i nasmijan.

Unatoč medijskim napisima, trener Ange Postecoglou računa na njega, ali Hrvat se više ne vidi u engleskom klubu pa ni Australac nema ništa protiv njegovog odlaska, ali uz uvjet da dobije odgovarajuću alternativu na njegovoj poziciji.