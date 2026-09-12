Sep pred spektakl u Areni: Neću stati! Kada protivnika sabijem uz žicu, onda više nema izlaza
Ne samo da sam s Pijetrajem ostvario sve uspjehe nego je on i najbolji hrvatski boksački trener u povijesti. Imati takvog čovjeka u kutu velika je prednost, i to ne samo kada je riječ o tehnici i taktici, rekao je Sep.
Ove subote u Areni Zagreb održat će se najveći FNC-ov event dosad. Ulaznice su odavno rasprodane, a gledatelji su se nadali da će moći uživati u dvije borbe za pojas, velikom meču povratnika iz UFC-a Ivana Erslana (34 godine, 15-6-1) i Mirana Fabjana (41, 7-5), dok će jedini meč koji neće biti po MMA pravilima odraditi hrvatski olimpijac i jedan od najboljih amaterskih boksača u domaćoj povijesti Hrvoje Sep (40, 13-2-1). On će se u extreme boxingu boriti protiv Ante Bilića (42, 34-6).